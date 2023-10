В ночь на 5 октября состоялся матч МЛС между клубами «Чикого Файр» и «Интер Майами». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Дублями в этом поединке отметились швейцарцы Джердан Шакири и Марен Хайле-Селасси.

Украинский защитник «цаплей» Сергей Кривцов вышел в стартовом составе команды и провел на поле 90 минут.

Лидер «Интер Майами» Лионель Месси не сыграл в этой встрече из-за травмы.

MLS. 5 октября

Чикаго Файр – Интер Майами – 4:1

Голы: Шакири, 49, 73, Хайле-Селасси, 62, 66 – Хосеф Мартинес, 53 (пен)

ГОЛ! 1:0 Шакири, 49 мин.

ГОЛ! 1:1 Хосеф Мартинес, 53 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:1 Хайле-Селасси, 62 мин.

What a pass from Fabian Herbers to set up Maren Haile-Selassie! 🔥@ChicagoFire take the lead. pic.twitter.com/wBRejPuAOd — Major League Soccer (@MLS) October 5, 2023

ГОЛ! 3:1 Хайле-Селасси, 66 мин.

Another one for Maren Haile-Selassie! 🔥



The second-half sub comes in and bags a brace to make it a 3-1 @ChicagoFire lead against Inter Miami. pic.twitter.com/bgHZHCOm7M — Major League Soccer (@MLS) October 5, 2023

ГОЛ! 4:1 Шакири, 73 мин.