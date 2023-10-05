Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч

«Интер Майами» потерпел разгромное поражение в очередном матче MLS.

Команда из Флориды без травмированного Лионеля Месси уступила «Чикаго Файр» со счетом 1:4.

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в основе у гостей и отыграл весь матч.

Интересно, что все голы в матче были забиты во втором тайме. У победителей дубли оформили Джердан Шакири и Марен Хайле-Селасси. На что гости ответили лишь точным ударом с пенальти от Хосефа Мартинеса.

Интер Майами (33 очка) занимает предпоследнее 14-е место среди 15 команд Восточной конференции.

MLS. 5 октября

Чикаго Файр – Интер Майами – 4:1

Голы: Шакири, 49, 73, Хайле-Селасси, 62, 66 – Хосеф Мартинес, 53 (пен)