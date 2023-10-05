Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
МЛС
Чикаго Файр
05.10.2023 03:30 – FT 4 : 1
Интер Майами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
05 октября 2023, 05:39 | Обновлено 05 октября 2023, 06:00
659
0

Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч

В матче MLS команда из Флориды без Лионеля Месси уступила Чикаго Файр

05 октября 2023, 05:39 | Обновлено 05 октября 2023, 06:00
659
0
Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine

«Интер Майами» потерпел разгромное поражение в очередном матче MLS.

Команда из Флориды без травмированного Лионеля Месси уступила «Чикаго Файр» со счетом 1:4.

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в основе у гостей и отыграл весь матч.

Интересно, что все голы в матче были забиты во втором тайме. У победителей дубли оформили Джердан Шакири и Марен Хайле-Селасси. На что гости ответили лишь точным ударом с пенальти от Хосефа Мартинеса.

Интер Майами (33 очка) занимает предпоследнее 14-е место среди 15 команд Восточной конференции.

MLS. 5 октября

Чикаго Файр – Интер Майами – 4:1

Голы: Шакири, 49, 73, Хайле-Селасси, 62, 66 – Хосеф Мартинес, 53 (пен)

По теме:
Стало известно, в какой клуб перейдет Лионель Месси в 2025 году
«Месси знакомится с США». AppleTV снял документалку о переходе Лео в МЛС
Источник: Месси призвал Интер Майами подписать европейскую звезду
Интер Майами Чикаго Файр Major League Soccer (MLS) Сергей Кривцов Лионель Месси Джердан Шакири
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
Футбол | 04 октября 2023, 10:35 14
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца

Издание A Bola засыпало Анатолия комплиментами за матч в Милане

Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Футбол | 04 октября 2023, 21:41 166
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен

Донецкий клуб отыгрался со счета 0:2

Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Футбол | 04.10.2023, 06:00
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
ФОТО. А что с повреждением? Мудрик тренировался в общей группе Челси
Футбол | 04.10.2023, 23:44
ФОТО. А что с повреждением? Мудрик тренировался в общей группе Челси
ФОТО. А что с повреждением? Мудрик тренировался в общей группе Челси
Стало известно, где пройдет финальный матч чемпионата мира 2030
Футбол | 05.10.2023, 03:39
Стало известно, где пройдет финальный матч чемпионата мира 2030
Стало известно, где пройдет финальный матч чемпионата мира 2030
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
04.10.2023, 00:30 1
Футбол
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
ВИДЕО. Гол и замена в перерыве. Как Мудрик играл против Фулхэма
03.10.2023, 02:25 2
Футбол
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
04.10.2023, 22:10 16
Футбол
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
04.10.2023, 21:25
Футбол
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
03.10.2023, 09:59 10
Бокс
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
04.10.2023, 04:37 9
Футбол
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем