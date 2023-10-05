Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч
В матче MLS команда из Флориды без Лионеля Месси уступила Чикаго Файр
«Интер Майами» потерпел разгромное поражение в очередном матче MLS.
Команда из Флориды без травмированного Лионеля Месси уступила «Чикаго Файр» со счетом 1:4.
Украинский защитник Сергей Кривцов вышел в основе у гостей и отыграл весь матч.
Интересно, что все голы в матче были забиты во втором тайме. У победителей дубли оформили Джердан Шакири и Марен Хайле-Селасси. На что гости ответили лишь точным ударом с пенальти от Хосефа Мартинеса.
Интер Майами (33 очка) занимает предпоследнее 14-е место среди 15 команд Восточной конференции.
MLS. 5 октября
Чикаго Файр – Интер Майами – 4:1
Голы: Шакири, 49, 73, Хайле-Селасси, 62, 66 – Хосеф Мартинес, 53 (пен)
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