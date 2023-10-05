Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карма в действии? Манор Соломон выбыл на длительный срок из-за травмы
Англия
05 октября 2023, 11:43 | Обновлено 05 октября 2023, 11:44
622
2

Карма в действии? Манор Соломон выбыл на длительный срок из-за травмы

Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» не заплатит «Шахтеру» компенсацию за игрока

05 октября 2023, 11:43 | Обновлено 05 октября 2023, 11:44
622
2
Карма в действии? Манор Соломон выбыл на длительный срок из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Израильский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Манор Соломон во время тренировки команды получил тяжелую травму мениска, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Прогнозируется, что восстановление от такой травмы составит около 2-3 месяцев. То есть, скорее всего, мы не увидим Манора на поле до Нового года.

Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» не будет выплачивать «Шахтеру» компенсацию за подписание 24-летнего вингера.

В этом сезоне на счету Манора Соломона 6 матчей за «шпор», в которых он оформил 2 голевых передачи. Забитыми мячами по «Тоттенхэм» израильтянин еще не отмечался.

По теме:
Без Сикана. Четыре претендента на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Такой Шахтер нам нужен. Если победа в Антверпене – не случайность
ФОТО. Фабрицио РОМАНО – о Трубине: «Голкипер – монстр»
Тоттенхэм Шахтер Донецк Манор Соломон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма травма колена Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Футбол | 05 октября 2023, 00:35 0
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство
Турнирные таблицы ЛЧ. Шахтер догнал Порту, Барселона упрочила лидерство

Донецкий клуб совершил потрясающий камбэк в матче против «Антверпена»

Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Футбол | 04 октября 2023, 21:41 188
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен

Донецкий клуб отыгрался со счета 0:2

Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
Волейбол | 05.10.2023, 05:05
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
ФОТО. Фаны Селтика растянули баннер с казнью Муссолини перед игрой с Лацио
Футбол | 05.10.2023, 07:28
ФОТО. Фаны Селтика растянули баннер с казнью Муссолини перед игрой с Лацио
ФОТО. Фаны Селтика растянули баннер с казнью Муссолини перед игрой с Лацио
Олег ШЕЛАЕВ: «Заря в Исландии не проиграет, но выиграть будет тяжело»
Футбол | 05.10.2023, 12:15
Олег ШЕЛАЕВ: «Заря в Исландии не проиграет, но выиграть будет тяжело»
Олег ШЕЛАЕВ: «Заря в Исландии не проиграет, но выиграть будет тяжело»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
якщо вірити в карму то Рінат повинен вже давно бути на небесах
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
05.10.2023, 05:03 4
Волейбол
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 22
Футбол
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
Турнирные таблицы ЛЧ. Итоги дня: на каком месте Трубин, Лунин, Зинченко?
04.10.2023, 00:30 1
Футбол
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
04.10.2023, 22:10 16
Футбол
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
«Трубин был лучшим». Португальская пресса очарована игрой украинца
04.10.2023, 10:35 14
Футбол
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
ВИДЕО. Остановить матч? Разговор судьи и VAR в скандальной игре Ливерпуля
04.10.2023, 04:37 9
Футбол
Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине
Две украинки. Стали известны все участницы 1/8 финала в Пекине
03.10.2023, 19:50
Теннис
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
Хайдук перенес матч ради вратаря сборной Украины
03.10.2023, 12:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем