Карма в действии? Манор Соломон выбыл на длительный срок из-за травмы
Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» не заплатит «Шахтеру» компенсацию за игрока
Израильский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Манор Соломон во время тренировки команды получил тяжелую травму мениска, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Прогнозируется, что восстановление от такой травмы составит около 2-3 месяцев. То есть, скорее всего, мы не увидим Манора на поле до Нового года.
Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» не будет выплачивать «Шахтеру» компенсацию за подписание 24-летнего вингера.
В этом сезоне на счету Манора Соломона 6 матчей за «шпор», в которых он оформил 2 голевых передачи. Забитыми мячами по «Тоттенхэм» израильтянин еще не отмечался.
⚪️ Manor Solomon will miss two/three months with meniscus injury suffered in training, club sources confirm.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 5, 2023
One more blow for Postecoglou after Perisić ACL injury. pic.twitter.com/wF6oQ7MAT2
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