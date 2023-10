Карма в действии? Манор Соломон выбыл на длительный срок из-за травмы

Израильский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Манор Соломон во время тренировки команды получил тяжелую травму мениска, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Прогнозируется, что восстановление от такой травмы составит около 2-3 месяцев. То есть, скорее всего, мы не увидим Манора на поле до Нового года.

Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» не будет выплачивать «Шахтеру» компенсацию за подписание 24-летнего вингера.

В этом сезоне на счету Манора Соломона 6 матчей за «шпор», в которых он оформил 2 голевых передачи. Забитыми мячами по «Тоттенхэм» израильтянин еще не отмечался.

⚪️ Manor Solomon will miss two/three months with meniscus injury suffered in training, club sources confirm.



One more blow for Postecoglou after Perisić ACL injury. pic.twitter.com/wF6oQ7MAT2