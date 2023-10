Впереди только один тренер. Гвардиола оформил 103 победу в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов оформил победу над «Лейпцигом», а этот успех стал 103 для тренера команды Хосепа Гвардиолы.

Испанский специалист обошел сэра Алекса Фергюсона и вышел на второе место в списке самых побеждающих наставников в Лиге чемпионов. Впереди только тренер «Реала» Карло Анчелотти (109 побед).

Гвардиола работал в ЛЧ с «Барселоной» и «Баварией».

Топ-5 замыкают Арсен Венгер (82 победы) и Жозе Моуриньо (77).

