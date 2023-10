3 октября на стадионе «Феликс Боллар» пройдет матч 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Ланс» встретится с «Арсеналом».

Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Украинский футболист Александр Зинченко выйдет в основе «Арсенала» на матч Лиги чемпионов против «Ланса».

Стали известны стартовые составы команд

🟢 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵



🇯🇵 Tomi at the back

🇧🇪 Trossard on the wing

🇧🇷 Jesus leads the line



Let’s do this - together! pic.twitter.com/vTVZ5HxfBL