Лига наций16 ноября 2024, 15:45 | Обновлено 16 ноября 2024, 16:02
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Италия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 17 ноября в 21:45 по Киеву
16 ноября 2024, 15:45 | Обновлено 16 ноября 2024, 16:02
27
0
В воскресенье, 17 ноября, состоится матч 6-го тура группы 2 дивизиона А Лиги наций, в котором встретятся Италия и Франция.
Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Италия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Италия – ФранцияСмотреть трансляцию
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