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Италия
17.11.2024 21:45 - : -
Франция
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Лига наций
16 ноября 2024, 15:45 | Обновлено 16 ноября 2024, 16:02
27
0

Италия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 17 ноября в 21:45 по Киеву

16 ноября 2024, 15:45 | Обновлено 16 ноября 2024, 16:02
27
0
Италия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 17 ноября, состоится матч 6-го тура группы 2 дивизиона А Лиги наций, в котором встретятся Италия и Франция.

Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Италия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Италия – Франция
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ НАЦИЙ

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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