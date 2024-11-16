В воскресенье, 17 ноября, состоится матч 6-го тура группы 2 дивизиона А Лиги наций, в котором встретятся Италия и Франция.

Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Италия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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