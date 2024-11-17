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Лига наций УЕФА. Лига B
Австрия
17.11.2024 19:00 – FT 1 : 1
Словения
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Лига наций
17 ноября 2024, 22:36 |
135
0

Австрия – Словения – 1:1. Ничья, изменившая все. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций

17 ноября 2024, 22:36 |
135
0
Австрия – Словения – 1:1. Ничья, изменившая все. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября состоялся матч заключительного тура дивизиона третьей группы между сборными Австрии и Словении.

Игра прошла на «Эрнст Гаппель Штадионе» в Вене.

За хозяев гол забил Романо Шмид. Гости ответили голом Адама Гнезда Черина.

Из-за этой ничьей сборная Австрии заняла второе место в группе с 11 очками, отдав первое место Норвегии. Словения, имея в своем активе 8 очков, заняли третью позицию.

Лига наций. 6-й тур. 17 ноября

Дивизион В. Группа 3

Австрия – Словения – 1:1

Голы: Шмид, 27 – Гнезда Черин, 81

Видеообзор матча:

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Черин (Словения).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Романо Шмид (Австрия).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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