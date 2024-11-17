Австрия – Словения – 1:1. Ничья, изменившая все. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги наций
17 ноября состоялся матч заключительного тура дивизиона третьей группы между сборными Австрии и Словении.
Игра прошла на «Эрнст Гаппель Штадионе» в Вене.
За хозяев гол забил Романо Шмид. Гости ответили голом Адама Гнезда Черина.
Из-за этой ничьей сборная Австрии заняла второе место в группе с 11 очками, отдав первое место Норвегии. Словения, имея в своем активе 8 очков, заняли третью позицию.
Лига наций. 6-й тур. 17 ноября
Дивизион В. Группа 3
Австрия – Словения – 1:1
Голы: Шмид, 27 – Гнезда Черин, 81
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шакира и Пике расстались более 2 лет назад, но остался один способ...
Поединок завершился в сухую ничью – 0:0