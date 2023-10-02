Калинина сравнялась с Костюк по количеству победу в 2023 году
Ангелина оформила 23-ю викторию и обновила личный рекорд
2 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла австралийскую теннисистку Дарью Сэвилл (WTA 247) в 1/16 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай).
Для Ангелины эта победа стала 23-й в 2023 году. Калинина обновила свой лучший результат по количеству побед в сезоне в основных сетках турниров WTA:
- 2023 год – 23 победы
- 2022 год – 21 победа
- 2021 год – 11 побед
- 2020 год – 0 побед
- 2019 год – 1 победа
- 2018 года – 1 победа
Рекорд украинка обновила еще вчера, обыграв Маркету Вондроушову на старте тысячника в Пекине.
Сегодня Ангелина сравнялась с Костюк по этому показателю. У нее также 23 победы в 2023 году. Завтра Марта сыграет против Онс Жабер в 1/16 финала в Пекине.
22 - With this win against Marketa Vondrousova at the China Open, Anhelina Kalinina has register her most wins during a single season in the WTA (22); it is also her first top-10 win of the season. Upset.@ChinaOpen | @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/uMw2RKsM8L— OptaAce (@OptaAce) October 1, 2023
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