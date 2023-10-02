Калинина сравнялась с Костюк по количеству победу в 2023 году

2 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла австралийскую теннисистку Дарью Сэвилл (WTA 247) в 1/16 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай).

Для Ангелины эта победа стала 23-й в 2023 году. Калинина обновила свой лучший результат по количеству побед в сезоне в основных сетках турниров WTA:

2023 год – 23 победы 2022 год – 21 победа 2021 год – 11 побед 2020 год – 0 побед 2019 год – 1 победа 2018 года – 1 победа

Рекорд украинка обновила еще вчера, обыграв Маркету Вондроушову на старте тысячника в Пекине.

Сегодня Ангелина сравнялась с Костюк по этому показателю. У нее также 23 победы в 2023 году. Завтра Марта сыграет против Онс Жабер в 1/16 финала в Пекине.