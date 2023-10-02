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  4. Калинина сравнялась с Костюк по количеству победу в 2023 году
WTA
02 октября 2023, 14:39 |
448
1

Калинина сравнялась с Костюк по количеству победу в 2023 году

Ангелина оформила 23-ю викторию и обновила личный рекорд

02 октября 2023, 14:39 |
448
1
Калинина сравнялась с Костюк по количеству победу в 2023 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

2 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла австралийскую теннисистку Дарью Сэвилл (WTA 247) в 1/16 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай).

Для Ангелины эта победа стала 23-й в 2023 году. Калинина обновила свой лучший результат по количеству побед в сезоне в основных сетках турниров WTA:

  1. 2023 год – 23 победы
  2. 2022 год – 21 победа
  3. 2021 год – 11 побед
  4. 2020 год – 0 побед
  5. 2019 год – 1 победа
  6. 2018 года – 1 победа

Рекорд украинка обновила еще вчера, обыграв Маркету Вондроушову на старте тысячника в Пекине.

Сегодня Ангелина сравнялась с Костюк по этому показателю. У нее также 23 победы в 2023 году. Завтра Марта сыграет против Онс Жабер в 1/16 финала в Пекине.

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Ангелина Калинина Марта Костюк WTA Пекин рекорд
Источник Sport.ua
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Fdail
Прогрес кар'єрний в Гелі є, але ж наскільки легше він йшов, якщо б Геля не зливала матчі при 5:1, 5:2 й 5:3. За цей рік таких матчей було достатньо, навіть забагато. Та навіть сьогодні 6:5 й не змогла подати на матч і діло дійшло до тайбрейку. А суперницею була не Жабер і Свьонтек, а Севілл. 
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