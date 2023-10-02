Определилась следующая соперница Костюк на турнире в Пекине

Онс Жабер из Туниса в матче первого раунда турнира WTA 1000 в Пекине победила американку Эшлин Крюгер и стала следующей соперницей украинки Марты Костюк.

Пекин. Первый круг

Онс Жабер (Тунис) – Эшлин Крюгер (США) – 6:3, 6:4

Ранее Костюк и Жабер сыграли один матч между собой, в котором победила представительница Туниса. На прошлой неделе Онс стала победительницей турнира WTA 250 в Нинбо (Китай).

Марта в первом круге одержала волевую победу над итальянкой Элизабеттой Коччаретто.