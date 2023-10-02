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WTA
02 октября 2023, 11:14 | Обновлено 02 октября 2023, 11:23
328
0

Определилась следующая соперница Костюк на турнире в Пекине

Марта во второй раз в карьере сыграет с Онс Жабер

02 октября 2023, 11:14 | Обновлено 02 октября 2023, 11:23
328
0
Определилась следующая соперница Костюк на турнире в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Онс Жабер из Туниса в матче первого раунда турнира WTA 1000 в Пекине победила американку Эшлин Крюгер и стала следующей соперницей украинки Марты Костюк.

Пекин. Первый круг
Онс Жабер (Тунис) – Эшлин Крюгер (США) – 6:3, 6:4

Ранее Костюк и Жабер сыграли один матч между собой, в котором победила представительница Туниса. На прошлой неделе Онс стала победительницей турнира WTA 250 в Нинбо (Китай).

Марта в первом круге одержала волевую победу над итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

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Онс Жабер Эшлин Крюгер WTA Пекин Марта Костюк
Источник Sport.ua
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