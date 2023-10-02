Калинина первой пробилась в третий раунд турнира в Пекине

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) продолжила побеждать на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

Во втором раунде украинка в двух партиях разобралась с Дарьей Сэвилл из Австралии (№247 WTA).

Пекин. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Дарья Сэвилл (Австралия) – 6:2, 7:6(5)

Это была первая встреча теннисисток, для Ангелины это дебютное выступление на супертурнире в Пекине.

Ранее украинка остановила восьмую ракетку мира Маркету Вондроушову.

В следующем круге Калинина сразится против Юлии Путинцевой (№75 WTA) или Каролин Гарсии (№10 WTA).

Любопытно, что Ангелина стала первой из участниц, которой удалось пробиться в 1/8 финала. Также там уже есть и Елена Остапенко, на матч с которой не вышла Линда Носкова.