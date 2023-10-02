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WTA
02 октября 2023, 09:27 | Обновлено 02 октября 2023, 09:32
894
6

Калинина первой пробилась в третий раунд турнира в Пекине

Ангелина обыграла Дарью Сэвилл из Австралии

02 октября 2023, 09:27 | Обновлено 02 октября 2023, 09:32
894
6
Калинина первой пробилась в третий раунд турнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) продолжила побеждать на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

Во втором раунде украинка в двух партиях разобралась с Дарьей Сэвилл из Австралии (№247 WTA).

Пекин. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Дарья Сэвилл (Австралия) – 6:2, 7:6(5)

Это была первая встреча теннисисток, для Ангелины это дебютное выступление на супертурнире в Пекине.

Ранее украинка остановила восьмую ракетку мира Маркету Вондроушову.

В следующем круге Калинина сразится против Юлии Путинцевой (№75 WTA) или Каролин Гарсии (№10 WTA).

Любопытно, что Ангелина стала первой из участниц, которой удалось пробиться в 1/8 финала. Также там уже есть и Елена Остапенко, на матч с которой не вышла Линда Носкова.

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Дарья Сэвилл (Гаврилова) WTA Пекин Ангелина Калинина смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Клава Eliseeva
Що це, новий вид спору  волейтеніс?
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+1
introvert
Не знаю, як виглядала Калініна в першій партії, але в другій обидві гравчині впевнено набадмінтонили на рівень третьої сотні. І якщо у випадку Гаврилової це цілком логічно, то для Ангеліни...
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0
chevars
Калініной не вистачає здоров'я на дві підряд гри в одному турнірі. Це було помітно вже не раз.  Блискучий грі проти сильної суперниці наслідував провал у другому турі проти середнячки
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-1
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OlegShevchenko
У третьому колі Гарса  виграє 2-0
Без шансів ..
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-1
OlegShevchenko
Калынына у другому сеті майже обісралася проти 300 ракетки світу 😄😄
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-4
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