Калинина первой пробилась в третий раунд турнира в Пекине
Ангелина обыграла Дарью Сэвилл из Австралии
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) продолжила побеждать на турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
Во втором раунде украинка в двух партиях разобралась с Дарьей Сэвилл из Австралии (№247 WTA).
Пекин. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Дарья Сэвилл (Австралия) – 6:2, 7:6(5)
Это была первая встреча теннисисток, для Ангелины это дебютное выступление на супертурнире в Пекине.
Ранее украинка остановила восьмую ракетку мира Маркету Вондроушову.
В следующем круге Калинина сразится против Юлии Путинцевой (№75 WTA) или Каролин Гарсии (№10 WTA).
Любопытно, что Ангелина стала первой из участниц, которой удалось пробиться в 1/8 финала. Также там уже есть и Елена Остапенко, на матч с которой не вышла Линда Носкова.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина стартовала с победы над Маркетой Вондроушовой из Чехии
Алексей Крутых успешно стартовал в квалификации грунтового челленджера в Португалии
Без шансів ..