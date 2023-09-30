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Англия
30 сентября 2023, 16:19 | Обновлено 30 сентября 2023, 16:20
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0

Виталий Миколенко сыграет с первых минут против Лутон Таун

«Эвертон» будет принимать новичка лиги в матче 7-го тура АПЛ

30 сентября 2023, 16:19 | Обновлено 30 сентября 2023, 16:20
128
0
Виталий Миколенко сыграет с первых минут против Лутон Таун
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 30 сентября, ливерпульский «Эверетон» сыграет на домашнем поле против новичка лиги «Лутон Таун» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.

24-летний защитник «ирисок» Виталий Миколенко попал в стартовый состав команды и сыграет с первых минут, несмотря на повреждение, которое он получил в последнем матче.

«Эвертон» после семи сыгранных туров занимает 15 место в турнирной таблице английского чемпионата, у команды Шона Дайча сейчас 4 очка в активе.

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Лутон Таун Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Источник Twitter
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