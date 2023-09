Виталий Миколенко сыграет с первых минут против Лутон Таун

Сегодня, 30 сентября, ливерпульский «Эверетон» сыграет на домашнем поле против новичка лиги «Лутон Таун» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.

24-летний защитник «ирисок» Виталий Миколенко попал в стартовый состав команды и сыграет с первых минут, несмотря на повреждение, которое он получил в последнем матче.

«Эвертон» после семи сыгранных туров занимает 15 место в турнирной таблице английского чемпионата, у команды Шона Дайча сейчас 4 очка в активе.

Team news is in at Goodison! 📋#EVELUT pic.twitter.com/pPWONn05hG