Миколенко травмировался в матче Кубка английской лиги

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко пройдет обследование по поводу травмы, полученной в матче «Астон Виллой» в Кубке английской лиги и вряд ли сыграет в следующей встрече ливерпульского клуба

Отметим, что украинский защитник «ирисок» в последнем матче был заменен после первой половины встречи.

На пресс-конференции перед встречей с «Лутон Таун» главный тренер «Эвертона» Шон Дайч отметил, что с повреждением Миколенко «нужно быть немного осторожным», и не подтвердил характер травмы, но, похоже, был доволен тем, что кроме ушиба украинца ничего не беспокоит.

Отметим, что матч «Эвертон» – «Лутон» состоится 30 сентября. Начало в 17:00 по Киеву.