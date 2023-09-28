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  4. Миколенко травмировался в матче Кубка английской лиги
Англия
28 сентября 2023, 18:39 |
1176
0

Миколенко травмировался в матче Кубка английской лиги

Похоже на тому, что повреждение не очень серьезное

28 сентября 2023, 18:39 |
1176
0
Миколенко травмировался в матче Кубка английской лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко пройдет обследование по поводу травмы, полученной в матче «Астон Виллой» в Кубке английской лиги и вряд ли сыграет в следующей встрече ливерпульского клуба

Отметим, что украинский защитник «ирисок» в последнем матче был заменен после первой половины встречи.

На пресс-конференции перед встречей с «Лутон Таун» главный тренер «Эвертона» Шон Дайч отметил, что с повреждением Миколенко «нужно быть немного осторожным», и не подтвердил характер травмы, но, похоже, был доволен тем, что кроме ушиба украинца ничего не беспокоит.

Отметим, что матч «Эвертон» – «Лутон» состоится 30 сентября. Начало в 17:00 по Киеву.

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Виталий Миколенко Эвертон Астон Вилла пресс-конференция Шон Дайч Кубок английской лиги по футболу Астон Вилла - Эвертон
Источник ФК Эвертон
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