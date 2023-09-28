Эвертон минимально обыграл Астон Виллу, Миколенко отыграл один тайм

Ливерпульский «Эвертон» минимально обыграл бирмингемскую «Астон Виллу» в матче третьего круга Кубка англйиской лиги.

В середине первого тайма Джеймс Гарнер с подачи Амаду Онана открыл счет, а вскоре после перерыва Доминик Калверт-Льюин забил еще один гол для «Эвертона».

«Астон Вилла» смогла избежать поражения с сухим счетом – за семь минут до завершения основного времени Абубакар Камара, который вышел на замену в перерыве вместо Джона Макгинна, забил единственный гол бирмингемцев.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве на Эшли Янга.

Кубок английской лиги, 3-й круг

27 сентября

Астон Вилла (Бирмингем) – Эвертон (Ливерпуль) – 1:2 (0:1)

Голы: Камара, 83 – Гарнер, 15, Калверт-Льюин, 50.