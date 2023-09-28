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Кубок английской лиги
Астон Вилла
27.09.2023 21:45 – FT 1 : 2
Эвертон
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Англия
28 сентября 2023, 00:05 | Обновлено 28 сентября 2023, 00:57
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0

Эвертон минимально обыграл Астон Виллу, Миколенко отыграл один тайм

Эвертон забил по голу в каждом тайме

28 сентября 2023, 00:05 | Обновлено 28 сентября 2023, 00:57
220
0
Эвертон минимально обыграл Астон Виллу, Миколенко отыграл один тайм
Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпульский «Эвертон» минимально обыграл бирмингемскую «Астон Виллу» в матче третьего круга Кубка англйиской лиги.

В середине первого тайма Джеймс Гарнер с подачи Амаду Онана открыл счет, а вскоре после перерыва Доминик Калверт-Льюин забил еще один гол для «Эвертона».

«Астон Вилла» смогла избежать поражения с сухим счетом – за семь минут до завершения основного времени Абубакар Камара, который вышел на замену в перерыве вместо Джона Макгинна, забил единственный гол бирмингемцев.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве на Эшли Янга.

Кубок английской лиги, 3-й круг

27 сентября

Астон Вилла (Бирмингем) – Эвертон (Ливерпуль) – 1:2 (0:1)

Голы: Камара, 83 – Гарнер, 15, Калверт-Льюин, 50.

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Кубок английской лиги по футболу Эвертон Астон Вилла Астон Вилла - Эвертон Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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