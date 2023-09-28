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Англия
28 сентября 2023, 13:22 | Обновлено 28 сентября 2023, 13:23
179
0

Шон ДАЙЧ: «Сказал игрокам, что тактика матчи не выигрывает»

Главный тренер «Эвертона» – о матче против «Астон Виллы»

28 сентября 2023, 13:22 | Обновлено 28 сентября 2023, 13:23
179
0
Шон ДАЙЧ: «Сказал игрокам, что тактика матчи не выигрывает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч поделился мыслями после матча Кубка английской лиги против бирмингемской «Астон Виллы».

«Я очень доволен игроками и гибкостью, которую они показали. Я говорил с ними перед этим про гибкость, про разное мышление, разные тактики, но затем сказал им, что тактика матчи не выигрывает – выигрывает то, что показывают игроки. Это про индивидуальности и командную этику. Сейчас все смотрят в одном направлении и думаю, что в матче это было заметно. Тактика шла от игроков, но желание выиграть и при владении, и когда мяч был у соперников – я этим очень доволен.

Гарнер был прекрасен. Он показал адаптивность. Я много раз говорил, что он, Нэйтан Паттерсон и другие молодые игроки постоянно учатся тому, что делают. Гарнер может быть адаптивным, он может сыграть на многих разных позициях, за что ему моя благодарность. Думаю, что сегодня он снова был очень хорош.

Думаю, что в первом тайме мы были очень яркими. В перерыве сказал, что им надо что-то поменять, поскольку темп не был нормальным для них. Думал, могут ли они играть быстрее, сильнее или быстрее доставлять мяч вперед. Они постарались выполнить мою просьбу, все получилось, а затем Калверт-Льюин забил. Его темп и спокойствие перед воротами – прекрасное завершение.

Это задало тон второму тайму и думаю, что мы хорошо его контролировали. В целом ментальностью игроков я доволен. Джек Харрисон, который только что пришел в команду, отлично себя показал. Он мало играл, но выглядел готовым и говорил, что чувствует себя готовым. Так что я подумал, что сегодня отличная возможность для него выйти и поработать, что он и сделал», – сказал Дайч.

Напомним, что «Эвертон» обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:1.

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Кубок английской лиги по футболу Эвертон Астон Вилла Астон Вилла - Эвертон пресс-конференция Шон Дайч
Источник ФК Эвертон
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