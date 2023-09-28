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Кубок английской лиги
Астон Вилла
27.09.2023 21:45 – FT 1 : 2
Эвертон
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Кубок английской лиги
28 сентября 2023, 06:17 | Обновлено 28 сентября 2023, 06:19
317
0

Астон Вилла – Эвертон – 1:2. Видео голов и обзор матча

Команда Миколенко прошла в следующий раунд

28 сентября 2023, 06:17 | Обновлено 28 сентября 2023, 06:19
317
0
Астон Вилла – Эвертон – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего круга Кубка английской лиги «Астон Вилла» принимала «Эвертон». Гости сумели одержать победу, игра закончилась со счетом 1:2.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отыграл один тайм, в перерыве был заменен и получил низкую оценку.

Кубок Английской лиги.

Астон Вилла – Эвертон – 1:2

Голы: Камара, 83 – Гарнер, 15, Калверт-Льюин, 50.

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Гарнер (Эвертон).
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Эвертон Астон Вилла Виталий Миколенко Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Астон Вилла - Эвертон
Источник Sport.ua
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