Кубок английской лиги
27.09.2023 21:45 – FT 1 : 2
Кубок английской лиги28 сентября 2023, 06:17 | Обновлено 28 сентября 2023, 06:19
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Астон Вилла – Эвертон – 1:2. Видео голов и обзор матча
Команда Миколенко прошла в следующий раунд
28 сентября 2023, 06:17 | Обновлено 28 сентября 2023, 06:19
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В матче третьего круга Кубка английской лиги «Астон Вилла» принимала «Эвертон». Гости сумели одержать победу, игра закончилась со счетом 1:2.
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отыграл один тайм, в перерыве был заменен и получил низкую оценку.
Кубок Английской лиги.
Астон Вилла – Эвертон – 1:2
Голы: Камара, 83 – Гарнер, 15, Калверт-Льюин, 50.
События матча
50’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Гарнер (Эвертон).
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