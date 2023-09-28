Астон Вилла – Эвертон – 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче третьего круга Кубка английской лиги «Астон Вилла» принимала «Эвертон». Гости сумели одержать победу, игра закончилась со счетом 1:2.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко отыграл один тайм, в перерыве был заменен и получил низкую оценку.

Кубок Английской лиги.

Астон Вилла – Эвертон – 1:2

Голы: Камара, 83 – Гарнер, 15, Калверт-Льюин, 50.