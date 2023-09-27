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  4. Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч против Астон Виллы
Кубок Англии
27 сентября 2023, 21:28 |
129
0

Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч против Астон Виллы

Стали известны стартовые составы на матч между «Астон Виллой» и «Эвертоном»

27 сентября 2023, 21:28 |
129
0
Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч против Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Бирмингемская «Астон Вилла» и ливерпульский «Эвертон» определили стартовые составы на матч третьего круга Кубка английской лиги.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе. Также в составе ливерпульской команды дебютирует полузащитник Джек Харрисон.

«Астон Вилла»: Ольсен, Кэш, Конса, Дендонкер, Пау, Макгинн, Тилеманс, Дуглас Луиз, Бэйли, Диаби, Дуран.

Запасные: Мартинес, Маршалл, Диего Карлос, Траоре, Уоткинс, Динь, Дзаньоло, Камара, Келлимэн.

«Эвертон»: Пикфорд, Паттерсон, Кин, Тарковски, Брэйтуэйт, Миколенко, Онана, Гарнер, Харрисон, Данжума, Калверт-Льюин.

Запасные: Вирхиния, Годфри, Янг, Дукуре, Гана, Макнил, Доббин, Шермити, Бето.

Матч между «Астон Виллой» и «Эвертоном» начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Кубок английской лиги по футболу Астон Вилла Эвертон Астон Вилла - Эвертон Виталий Миколенко стартовые составы
Источник Sport.ua
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