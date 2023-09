Миколенко выйдет в стартовом составе Эвертона на матч против Астон Виллы

Бирмингемская «Астон Вилла» и ливерпульский «Эвертон» определили стартовые составы на матч третьего круга Кубка английской лиги.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе. Также в составе ливерпульской команды дебютирует полузащитник Джек Харрисон.

«Астон Вилла»: Ольсен, Кэш, Конса, Дендонкер, Пау, Макгинн, Тилеманс, Дуглас Луиз, Бэйли, Диаби, Дуран.

Запасные: Мартинес, Маршалл, Диего Карлос, Траоре, Уоткинс, Динь, Дзаньоло, Камара, Келлимэн.

«Эвертон»: Пикфорд, Паттерсон, Кин, Тарковски, Брэйтуэйт, Миколенко, Онана, Гарнер, Харрисон, Данжума, Калверт-Льюин.

Запасные: Вирхиния, Годфри, Янг, Дукуре, Гана, Макнил, Доббин, Шермити, Бето.

Матч между «Астон Виллой» и «Эвертоном» начнется в 21:45 по киевскому времени.

Team news is in at Villa Park! 📋



5️⃣ changes

💪 Debut for @Harrison_Jack11 #AVLEVE 🔵 @Carabao_Cup pic.twitter.com/z0Z7S9Qd4u