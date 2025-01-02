С украинцем в топе. Названы 15 талантов, которые могут взорвать зимнее ТО

Издание Fichajes опубликовало 15 молодых талантов, которые могут сменить клубы уже этой зимой. В подборку попал и украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный. Вот полный список игроков, за которыми стоит последить уже этой зимой:

Дин Хейсен (Борнмут);

Илья Забарный (Борнмут);

Антониу Силва (Бенфика);

Райан Шерки (Лион);

Эрнест Нуама (Лион);

Симон Адингра (Брайтон);

Мартин Батурина (Динамо Загреб);

Манфред Угальде (спартак);

Харалампос Костулас (Олимпиакос);

Абдукодир Хусанов (Ланс);

Джон Дуран (Астон Вилла);

Жеовани Кенда (Спортинг);

Альберто Молейро (Лас-Пальмас);

Андрея Максимович (Црвена Звезда);

Патрик Доргу (Лечче)

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» принял решение по Илье Забарному.