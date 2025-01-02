Англия02 января 2025, 11:47 | Обновлено 02 января 2025, 13:05
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С украинцем в топе. Названы 15 талантов, которые могут взорвать зимнее ТО
Илья Забарный в перечне молодых звезд, которые могут сменить клубную прописку
02 января 2025, 11:47 | Обновлено 02 января 2025, 13:05
978
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Издание Fichajes опубликовало 15 молодых талантов, которые могут сменить клубы уже этой зимой. В подборку попал и украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный. Вот полный список игроков, за которыми стоит последить уже этой зимой:
- Дин Хейсен (Борнмут);
- Илья Забарный (Борнмут);
- Антониу Силва (Бенфика);
- Райан Шерки (Лион);
- Эрнест Нуама (Лион);
- Симон Адингра (Брайтон);
- Мартин Батурина (Динамо Загреб);
- Манфред Угальде (спартак);
- Харалампос Костулас (Олимпиакос);
- Абдукодир Хусанов (Ланс);
- Джон Дуран (Астон Вилла);
- Жеовани Кенда (Спортинг);
- Альберто Молейро (Лас-Пальмас);
- Андрея Максимович (Црвена Звезда);
- Патрик Доргу (Лечче)
Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» принял решение по Илье Забарному.
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