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Англия
02 января 2025, 11:47 | Обновлено 02 января 2025, 13:05
978
0

С украинцем в топе. Названы 15 талантов, которые могут взорвать зимнее ТО

Илья Забарный в перечне молодых звезд, которые могут сменить клубную прописку

02 января 2025, 11:47 | Обновлено 02 января 2025, 13:05
978
0
С украинцем в топе. Названы 15 талантов, которые могут взорвать зимнее ТО
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Издание Fichajes опубликовало 15 молодых талантов, которые могут сменить клубы уже этой зимой. В подборку попал и украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный. Вот полный список игроков, за которыми стоит последить уже этой зимой:

  • Дин Хейсен (Борнмут);
  • Илья Забарный (Борнмут);
  • Антониу Силва (Бенфика);
  • Райан Шерки (Лион);
  • Эрнест Нуама (Лион);
  • Симон Адингра (Брайтон);
  • Мартин Батурина (Динамо Загреб);
  • Манфред Угальде (спартак);
  • Харалампос Костулас (Олимпиакос);
  • Абдукодир Хусанов (Ланс);
  • Джон Дуран (Астон Вилла);
  • Жеовани Кенда (Спортинг);
  • Альберто Молейро (Лас-Пальмас);
  • Андрея Максимович (Црвена Звезда);
  • Патрик Доргу (Лечче)

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» принял решение по Илье Забарному.

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Илья Забарный рейтинг Дин Хёйсен Жеовани Кенда Джон Дуран Мартин Батурина Райан Шерки Симон Адингра Антониу Силва Борнмут Лион Лечче Црвена Звезда Спортинг Лиссабон Лас-Пальмас Астон Вилла Ланс Олимпиакос Пирей Динамо Загреб Брайтон Бенфика
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.com
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