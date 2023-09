Ярмолюк и Зинченко заявлены в запасе на кубковый матч

Сегодня, 27 сентября, английский «Брентфорд» сыграет на домашнем поле против лондонского «Арсенала» в 1/16 Кубка английской лиги по футболу.

19-летний украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк и левый защитник «канониров» Александр Зинченко начнут сегодняшний матч на скамье для запасных.

Стартовый свисток матча запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Tonight's Bees line-up in the Carabao Cup 🐝 #BREARS | #BrentfordFC pic.twitter.com/DRPyv4Ijx3

🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵



©️ Jorginho skippers the side

💯 Smith Rowe racks up 100th appearance

🆕 Sagoe Jr makes debut



COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/wR7cvg4hkA