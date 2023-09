УЕФА допустит российские команды U-17 к европейским соревнованиям

УЕФА принял решение вернуть российские команды U-17 в свои турниры, сообщают журналисты британских изданий The Guardian и Sky News Ник Эймс и Роб Гаррис.

Главной причиной такого решения является мнение, что действия взрослых не должны влиять на право детей играть на международном уровне. Отмечается, что дисквалификация для всех остальных команд будет сохранена до конца войны в Украине.

Также источник сообщает, что россиянам будет запрещено играть в своей форме и петь свой гимн. Все игры с участием их команд будут проходить на нейтральной территории.

Uefa has decided to readmit Russian under-17 teams to its competitions this season, using justification that adults' actions should not deprive children of right to international football. Reiterates suspension of all others until war in Ukraine is over.