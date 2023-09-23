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  4. Шанс для Саккари, вылет Кенин. Определены финалистки турнира в Гвадалахаре
WTA
23 сентября 2023, 10:30 |
516
0

Шанс для Саккари, вылет Кенин. Определены финалистки турнира в Гвадалахаре

Кэролайн Доулхайд поборется с Марией Саккари за титул в Мексике

23 сентября 2023, 10:30 |
516
0
Шанс для Саккари, вылет Кенин. Определены финалистки турнира в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

В ночь на 23 сентября состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).

В американском дерби Кэролайн Доулхайд неожиданно обыграла Софию Кенин.

Мария Саккари выиграла у Каролин Гарсии. Для представительницы Греции это будет первый финал на уровне Тура.

WTA 1000 Гвадалахара. 1/2 финала

Кэролайн Доулхайд – София Кенин – 7:5, 6:3

Каролин Гарсия [3] – Мария Саккари [2] – 3:6, 0:6

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Кэролайн Доулхайд София Кенин Каролин Гарсия Мария Саккари WTA Гвадалахара
Источник Sport.ua
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