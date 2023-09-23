Шанс для Саккари, вылет Кенин. Определены финалистки турнира в Гвадалахаре
Кэролайн Доулхайд поборется с Марией Саккари за титул в Мексике
В ночь на 23 сентября состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).
В американском дерби Кэролайн Доулхайд неожиданно обыграла Софию Кенин.
Мария Саккари выиграла у Каролин Гарсии. Для представительницы Греции это будет первый финал на уровне Тура.
WTA 1000 Гвадалахара. 1/2 финала
Кэролайн Доулхайд – София Кенин – 7:5, 6:3
Каролин Гарсия [3] – Мария Саккари [2] – 3:6, 0:6
For the 🏆 in Guadalajara! 🏟️#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/ktg4mJsKEV— wta (@WTA) September 23, 2023
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