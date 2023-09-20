Романо подтвердил. Марселино уйдет из Марселя
Тренер работал во французском клубе всего 2 месяца
Главный тренер «Марселя» Марселино Гарсия Тораль вскоре покинет свой пост, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Испанец разорвет контракт с французским клубом после всего 7 матчей во главе команды. В них он одержал три победы, трижды сыграл в ничью и один раз проиграл. Это поражение стоило «Марселю» участия в Лиге чемпионов 2023/24.
Напомним, вчера французское издание L'Equipe сообщило, что Марселино уже сказал игрокам о своем решении покинуть клуб. Произошло это после ничьей с «Тулузой» (0:0) в матче 5-го тура Лиги 1.
Marcelino leaves Olympique Marseille as he’s gonna part ways with the club with immediate effect. 🚨🔵 #OM— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2023
It’s over after three wins, three draws and one defeat — UCL playoff lost.
Pancho Abardonado will be the interim coach. pic.twitter.com/YpJ18aMboW
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