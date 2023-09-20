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  4. Романо подтвердил. Марселино уйдет из Марселя
Франция
20 сентября 2023, 14:26 |
88
0

Романо подтвердил. Марселино уйдет из Марселя

Тренер работал во французском клубе всего 2 месяца

20 сентября 2023, 14:26 |
88
0
Романо подтвердил. Марселино уйдет из Марселя
Getty Images/Global Images Ukraine. Марселино

Главный тренер «Марселя» Марселино Гарсия Тораль вскоре покинет свой пост, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Испанец разорвет контракт с французским клубом после всего 7 матчей во главе команды. В них он одержал три победы, трижды сыграл в ничью и один раз проиграл. Это поражение стоило «Марселю» участия в Лиге чемпионов 2023/24.

Напомним, вчера французское издание L'Equipe сообщило, что Марселино уже сказал игрокам о своем решении покинуть клуб. Произошло это после ничьей с «Тулузой» (0:0) в матче 5-го тура Лиги 1.

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Марсель Марселино Гарсия Тораль отставка Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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