Романо подтвердил. Марселино уйдет из Марселя

Главный тренер «Марселя» Марселино Гарсия Тораль вскоре покинет свой пост, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Испанец разорвет контракт с французским клубом после всего 7 матчей во главе команды. В них он одержал три победы, трижды сыграл в ничью и один раз проиграл. Это поражение стоило «Марселю» участия в Лиге чемпионов 2023/24.

Напомним, вчера французское издание L'Equipe сообщило, что Марселино уже сказал игрокам о своем решении покинуть клуб. Произошло это после ничьей с «Тулузой» (0:0) в матче 5-го тура Лиги 1.

Marcelino leaves Olympique Marseille as he’s gonna part ways with the club with immediate effect. 🚨🔵 #OM



It’s over after three wins, three draws and one defeat — UCL playoff lost.



Pancho Abardonado will be the interim coach. pic.twitter.com/YpJ18aMboW