Торрес – первый игрок Барселоны после Месси, который забил со штрафного

Вчера «Барселона» в пятом туре Ла Лиги дома разгромила со счетом 5:0 «Бетис». Третий гол каталонцев на 62-й минуте забил Ферран Торрес.

23-летний форвард сборной Испании отличился прямым ударом со штрафного. Таким образом, он стал первым игроком «Барселоны» со времен Лионеля Месси, который забил гол прямым ударом со штрафного.

Напомним, Лионель Месси покинул «Барселону» еще летом 2021 года. На счету Феррана Торреса в нынешнем сезоне 3 гола в 4 матчах Ла Лиги за каталонский клуб. Он выступает за «Барселону» с января 2022 года.

Ferran Torres becomes the first player since Leo Messi to score a free kick goal fot Barca!!!!! pic.twitter.com/Lic0Ts5hWe