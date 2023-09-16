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Чемпионат Испании
Барселона
16.09.2023 22:00 – FT 5 : 0
Бетис
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Испания
16 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 17 сентября 2023, 00:03
227
0

2 ассиста Левандовски, голы Канселу и Феликса. Барселона уничтожила Бетис

Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «сине-гранатовых»

16 сентября 2023, 23:59 | Обновлено 17 сентября 2023, 00:03
227
0
2 ассиста Левандовски, голы Канселу и Феликса. Барселона уничтожила Бетис
Getty Images/Global Images Ukraine

16 сентября состоялся матч 5-го тура Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «сине-гранатовых».

Голами за хозяев отличились Жоау Феликс, Роберт Левандовски, Ферран Торрес, Рафинья и Жоау Канселу.

Левандовски также отдал 2 ассиста.

Сейчас «Барселона» занимает первое место в таблице чемпионата Испании. У команды 13 очков после 5 туров. У ближайшего преследователя «Реала» 12 пунктов, но на 1 сыгранный поединок меньше.

Ла Лига. 5-й тур. 16 сентября

Барселона – Бетис – 5:0

Голы: Жоау Феликс, 25, Левандовски, 32, Торрес, 62, Рафинья, 66, Канселу, 81

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Барселона Бетис Барселона - Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу Роберт Левандовски Жоау Феликс Рафинья Диас Ферран Торрес Жоау Канселу
Источник Sport.ua
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