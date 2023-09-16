2 ассиста Левандовски, голы Канселу и Феликса. Барселона уничтожила Бетис

16 сентября состоялся матч 5-го тура Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «сине-гранатовых».

Голами за хозяев отличились Жоау Феликс, Роберт Левандовски, Ферран Торрес, Рафинья и Жоау Канселу.

Левандовски также отдал 2 ассиста.

Сейчас «Барселона» занимает первое место в таблице чемпионата Испании. У команды 13 очков после 5 туров. У ближайшего преследователя «Реала» 12 пунктов, но на 1 сыгранный поединок меньше.

Ла Лига. 5-й тур. 16 сентября

Барселона – Бетис – 5:0

Голы: Жоау Феликс, 25, Левандовски, 32, Торрес, 62, Рафинья, 66, Канселу, 81