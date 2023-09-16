2 ассиста Левандовски, голы Канселу и Феликса. Барселона уничтожила Бетис
Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «сине-гранатовых»
16 сентября состоялся матч 5-го тура Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу «сине-гранатовых».
Голами за хозяев отличились Жоау Феликс, Роберт Левандовски, Ферран Торрес, Рафинья и Жоау Канселу.
Левандовски также отдал 2 ассиста.
Сейчас «Барселона» занимает первое место в таблице чемпионата Испании. У команды 13 очков после 5 туров. У ближайшего преследователя «Реала» 12 пунктов, но на 1 сыгранный поединок меньше.
Ла Лига. 5-й тур. 16 сентября
Барселона – Бетис – 5:0
Голы: Жоау Феликс, 25, Левандовски, 32, Торрес, 62, Рафинья, 66, Канселу, 81
FULL TIME!!!!! #BarçaBetis pic.twitter.com/JBrz2DCOOL— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 16, 2023
92' ⏱⚽️ Final del partido.— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 16, 2023
🔵🔴 #BarçaRealBetis 5-0 💚🤍#DíaDeBetis pic.twitter.com/zyDytwSdx5
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