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Барселона
16.09.2023 22:00 – FT 5 : 0
Бетис
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Испания
18 сентября 2023, 09:27 | Обновлено 18 сентября 2023, 09:34
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0

Хави оценил разгромную победу Барселоны над Бетисом

Наставник – об успехе подопечных в матче Ла Лиги

18 сентября 2023, 09:27 | Обновлено 18 сентября 2023, 09:34
311
0
Хави оценил разгромную победу Барселоны над Бетисом
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави дал оценку победе команды над «Бетисом» (5:0) в матче 5-го тура чемпионата Испании.

«Игра получилась не идеальной, но замечательной. Я доволен тем, с каким удовольствием играли футболисты, они хорошо провели время. Было ощущение, будто мы на «Камп Ноу». У нас было много замечательных моментов. Так и нужно.

Кроме Ямала, все четыре наших игрока из атакующей группы забили, это идеально. Ещё и гол со штрафного. Мы забили пять голов дома и не пропустили. У них был один очень опасный момент, но в целом мы провели качественный матч.

Поработали над прессингом и знали, что соперник будет действовать очень широко. Первый гол был очень важен, Канселу здорово вернул нам мяч. Мы не должны позволять соперникам создавать такое количество моментов. «Бетис» мог открыть счет. Нам нельзя понижать планку. Мы были немного ближе к той «Барселоне», которую хотим видеть», – признался Хави.

В таблице испанской Ла Лиги «Барселона» занимает 2-е место, имея 13 очков после 5 встреч. Лидирует «Реал», у которого 15 очков из 15 возможных.

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Хави чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона
Источник Marca
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