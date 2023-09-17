Барселона – Бетис – 5:0. Гол и два ассиста Левандовски. Видео голов и обзор

Состоялся поединок 5 тура испанской Примеры, в котором играли «Барселона» и «Бетис». Игра закончилась разгромной победой каталонцев со счетом 5:0, их форвард Роберт Левандовски забил гол и сделал две голевые передачи.

В турнирной таблице команда занимает первое место, с тринадцатью очками опережая на один пункт «Реал», у которого есть игра в запасе.

Ла Лига. 5-й тур. 16 сентября

Барселона – Бетис – 5:0

Барселона: тер Штеген – Канселу, Кристенсен (Иньиго Мартинес, 76), Кунде, Бальде (Маркос Алонсо, 76) – Ромеу (Гюндоган, 64), Ф. де Йонг, Гави – Ферран Торрес (Рафинья, 64), Левандовски. (Ямал, 64).

Голы: Жоау Феликс, 25, Левандовски, 32, Торрес, 62, Рафинья, 66, Канселу, 81