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Чемпионат Испании
Барселона
16.09.2023 22:00 – FT 5 : 0
Бетис
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Испания
17 сентября 2023, 01:20 | Обновлено 17 сентября 2023, 02:12
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0

Барселона – Бетис – 5:0. Гол и два ассиста Левандовски. Видео голов и обзор

«Барселона» продолжает идти без поражений в чемпионате

17 сентября 2023, 01:20 | Обновлено 17 сентября 2023, 02:12
61
0
Барселона – Бетис – 5:0. Гол и два ассиста Левандовски. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 5 тура испанской Примеры, в котором играли «Барселона» и «Бетис». Игра закончилась разгромной победой каталонцев со счетом 5:0, их форвард Роберт Левандовски забил гол и сделал две голевые передачи.

В турнирной таблице команда занимает первое место, с тринадцатью очками опережая на один пункт «Реал», у которого есть игра в запасе.

Ла Лига. 5-й тур. 16 сентября

Барселона – Бетис – 5:0

Барселона: тер Штеген – Канселу, Кристенсен (Иньиго Мартинес, 76), Кунде, Бальде (Маркос Алонсо, 76) – Ромеу (Гюндоган, 64), Ф. де Йонг, Гави – Ферран Торрес (Рафинья, 64), Левандовски. (Ямал, 64).

Голы: Жоау Феликс, 25, Левандовски, 32, Торрес, 62, Рафинья, 66, Канселу, 81

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Канселу (Барселона).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Барселона).
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Источник Sport.ua
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