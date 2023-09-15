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Турция
15 сентября 2023, 09:53 | Обновлено 15 сентября 2023, 09:54
183
0

ОФИЦИАЛЬНО. Джонджо Шелви перешел в Ризеспор

Англичанин проведет сезон 2023/24 в Турции

15 сентября 2023, 09:53 | Обновлено 15 сентября 2023, 09:54
183
0
ОФИЦИАЛЬНО. Джонджо Шелви перешел в Ризеспор
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонджо Шелви

Английский полузащитник Джонджо Шелви официально перешел в «Ризеспор» с «Ноттингем Форест».

31-летний игрок присоединился к турецкой команде на правах сезонной аренды. Пока клубы не сообщают о возможности выкупа полузащитника в конце сезона.

«Ризеспор» сейчас идет на 5-м месте чемпионата Турции. Клуб набрал 7 очков за 4 тура. В прошлом сезоне «Ризеспор» финишировал вторым во 2-м турецком дивизионе, чем обеспечил себе участие в высшей лиге.

Джонджо Шелви присоединился к «Ноттингем Форест» зимой 2023 года. Его купили у «Ньюкасла» за 6.5 милльонов евро. За это время англичанин провел 8 матчей, не отличившись результативными действиями.

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Джонджо Шелви Ризеспор Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу
Источник ФК Ноттингем Форест
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