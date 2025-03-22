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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Думаю, никаких проблем завтра не будет»
Лига наций
22 марта 2025, 19:38 |
1383
3

Виталий МИКОЛЕНКО: «Думаю, никаких проблем завтра не будет»

Защитник «сине-желтых» об ответном матче против Бельгии

22 марта 2025, 19:38 |
1383
3
Виталий МИКОЛЕНКО: «Думаю, никаких проблем завтра не будет»
УАФ. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко высказался об ответном матче плей-офф Лиги наций против Бельгии.

– Впереди – решающий поединок, Украина имеет преимущество, но футболисты, видимо, чувствуют давление. Что завтра может стать залогом успеха для сборной?

– Нам главный тренер перед первым матчем говорил не думать о давлении и результате, а просто наслаждаться игрой, не только в атаке, но и в обороне. Думаю, у нас это очень хорошо получилось. Если мы будем играть с такими же духом и желанием, то, думаю, никаких проблем завтра не будет.

– В 2019 году сборная Украины обошлась без поражений. Может ли нынешняя команда повторить такое достижение?

– Мы очень позитивно начали текущий год, что не может не радовать. Естественно, у нас задача – побеждать в каждом матче. У нас очень хорошая команда. Мы будем выжимать максимум в каждом поединке. Посмотрим, возможно этот год также будет без поражений.

– Всего два дня паузы между играми. Как вы себя чувствуете? Как проходит восстановление команды в таком графике?

– Мы в равных условиях с соперниками, они так же добирались сюда. Восстановление проходит как всегда. Вчера тренировались ребята, которые не играли. У других было полное восстановление, перелет и довосстановление. Сегодня – тренировка, будем готовиться к игре.

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Виктория Миколенко сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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OKs100
Да сборная уже всё всем доказала. Завтра чисто формальный день, сборная уже фактически повысилась.
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