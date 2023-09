Англия одержала свою 600-ю победу в истории международных матчей

Сборная Англии одержала свою 600-ю победу в истории международных матчей. В товарищеском поединке с Шотландией подопечные Гарета Саутгейта выиграли со счетом 3:1.

Юбилейную победу англичане могли отпраздновать в матче квалификации на Евро-2024 против Украины. Но поединок в польском Вроцлаве свелся к ничьей (1:1), первой для Англии в нынешнем отборе.

До отметки в 600 побед англичане шли почти 151 год. Именно матч Англии и Шотландии в 1882 году официально признан ФИФА первым на уровне сборных в истории.

600 - England earned their 600th victory in all competitions, becoming the first European nation to reach this milestone in international football. Leaders. pic.twitter.com/tPATSmAKbL