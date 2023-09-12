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  4. Саудиты привели в футбол нового топ-спонсора – авиакомпанию без самолетов
Саудовская Аравия
12 сентября 2023, 13:27 |
885
0

Саудиты привели в футбол нового топ-спонсора – авиакомпанию без самолетов

Ожидается, что первый полет Riyadh Air состоится лишь в 2025 году…

12 сентября 2023, 13:27 |
885
0
Саудиты привели в футбол нового топ-спонсора – авиакомпанию без самолетов
oilandgasmiddleeast.com

Власти Саудовской Аравии все более и более охотно инвестируют в профессиональный футбол. После покупки «Ньюкасла» – клуба английской Премьер-лиги – и колоссальных затрат на трансферную кампанию четверки топ-клубов саудовской Про-лиги, которые произошли летом 2023 года, саудиты, похоже, собираются активно вклиниться в конкуренцию на рынке спонсоров.

По мнению многих европейских экспертов, конечная цель властей Саудовской Аравии во главе с наследным принцем 38-летним Мухаммедом ибн Салманом аль-Саудом заключается в реализации стратегии спортсвошинга – отмыва политической репутации через успехи в спорте. Для этого очень важно иметь известные и лояльные бренды, которые будут создавать иллюзию нормальности и правильного восприятия всего саудовского в странах Западной Европы.

12 марта 2023 года Мухаммед ибн Салман аль-Сауд официально объявил о старте нового проекта под названием Riyadh Air – авиакомпании, которая принадлежит Суверенному фонду Саудовской Аравии, и которая по планам должна стать крупнейшей на Ближнем Востоке по выручке.

Ожидается, что деятельность Riyadh Air приведет к росту нефтяного ВВП Саудовской Аравии на 20 миллиардов долларов, а также поспособствует созданию порядка 200 тысяч новых рабочих мест. Авиакомпания собирается осуществлять рейсы в более чем 100 различных пунктов назначения на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Европе, Северной и Южной Америке.

Однако прямо сейчас у Riyadh Air нет ни единого самолета и, как следствие, компания еще не осуществила ни одного рейса. 4 июня саудиты только презентовали свою ливрею, которая была нанесена на борт Boeing 787-9, еще не использующийся для перелетов. Всего, как ожидается, парк новой авиакомпании будет насчитывать порядка 70-80 самолетов Boeing 787-9, из которых 39 уже заказаны к производству.

Несмотря на то, что первый рейс Riyadh Air запланирован не ранее чем на 2025 год, саудовская авиакомпания уже довольно агрессивно ведет себя на рекламном рынке, и активно осваивает его футбольную составляющую. В августе Riyadh Air подписал спонсорское соглашение с клубом испанской Ла Лиги мадридским «Атлетико», по условиям которого ежегодно на счета «матрасников» будет поступать 40 миллионов евро.

Эксперты отрасли предполагают, что очень скоро Riyadh Air доберется и до спонсорского рынка английской Премьер-лиги, где прямо сейчас для саудовской авиакомпании есть три доступные «мишени» – «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ноттингем Форест», которые подыскивают варианты для новых рекламных соглашений.

Из-за прямого конфликта интересов Суверенный фонд Саудовской Аравии, который владеет «Ньюкаслом», не сможет приобрести еще один клуб АПЛ, однако никто не запрещает ему через Riyadh Air подписывать спонсорские контракты с другими клубами дивизиона.

Другой вопрос, что подписание 40-миллионного контракта с «Атлетико», по мнению экспертов, выглядит крайне рискованным шагом со стороны саудитов. Раскручивание бренда, который еще даже не вышел на рынок, не является чем-то экстраординарным, однако в таком рискованном бизнесе, как авиаперевозки, предсказать гарантированный успех никто и никогда не возьмется, а уж тем более, когда речь идет о реализации столь амбициозных задач, которые поставлены кронпринцем Мухаммедом.

С другой стороны, именно сейчас для многих потенциальных спонсоров наступает идеальный момент, чтобы предпринимать попытки договариваться с клубами АПЛ. Начиная с сезона-2025/26 в элитарном английском дивизионе будет запрещено размещать на передних частях футболок рекламу азартных игр и букмекерских контор. Это, как ожидается, может привести к определенным финансовым проблемам у ряда клубов, потому как игральный бизнес зачастую всерьез переплачивал за то, чтобы иметь гарантированные контракты с представителями АПЛ. Пожелают ли компании из других сфер деятельности давать такие деньги, как это делали ранее букмекеры – большой вопрос, и именно сейчас целый ряд клубов элиты уже активно начинает работать над поиском будущих партнеров.

Скорее всего, клубы, имеющие ныне договоренности с букмекерами, будут готовы просто принять предложение с самой высокой компенсационной стоимостью, а потому потенциальное сотрудничество с таким «котом в мешке», коим является Riyadh Air не покажется для них чем-то опасным с точки зрения репутационных потерь.

Кроме того, своеобразным первопроходцем в АПЛ с точки зрения сотрудничества с компаниями, входящими в Суверенный фонд Саудовской Аравии, уже выступил «Ньюкасл». С нынешнего года титульным спонсором «сорок» является Sela – саудовская компания, занимающаяся организацией и проведением спортивных мероприятий, а также гостиничным бизнесом и недвижимостью.

Getty Images/Global Images Ukraine. Sela – новый титульный спонсор английского «Ньюкасла», конечным собственником которого также является Суверенный фонд Саудовской Аравии

По мнению аналитиков, наиболее привлекательным для Riyadh Air в АПЛ клубом для сотрудничества является «Манчестер Юнайтед». У «красных дьяволов» есть действующий контракт с TeamViewer, который рассчитан до 2026 года, но в соглашении содержится пункт, позволяющий его расторгнуть в случае, если МЮ получит более выгодное с финансовой точки зрения предложение от другого спонсора. В 2021 году манкунианцы подписали 5-летнее соглашение с TeamViewer на 235 миллионов фунтов (по 47 миллионов фунтов за сезон). Это сразу на 17 миллионов фунтов в год меньше, нежели «Манчестер Юнайтед» получал от Chevrolet по прежнему контракту о генеральном спонсорстве, а потому неудивительно, что на «Олд Траффорд» постоянно пребывают в поисках более выгодных вариантов сотрудничества.

Вопрос захода Riyadh Air на рынок английской Премьер-лиги, очевидно, будет решен положительно и уже в самое ближайшее время. Если мадридскому «Атлетико» саудиты согласились платить по 40 миллионов евро в год, то уж для одного из английских грандов авиакомпании наверняка окажется не жалко не менее солидной суммы.

Впрочем, профильно-географических конкурентов на европейском футбольном рынке у Riyadh Air хватает уже на старте. Это как минимум Emirates, Etihad и Qatar Airways. Именно поэтому саудитам и придется как минимум поначалу платить значительно больше, а это только увеличивает риски, хотя последний аспект должен заботить исключительно менеджеров, которых боссы Riyadh Air пригласили для создания и раскрутки нового бренда, но уж никак не топовые футбольные клубы Европы. Те, как уже сделал «Атлетико», готовы «подняться на новые высоты», о чем прямо заявил гендиректор «матрасников» Мигель Анхель Хиль. Еще бы – с такой-то финансовой поддержкой, почему бы и о новых высотах не задуматься, пусть даже и в сотрудничестве с брендом, который сам пока так и не покорил ни единой и даже не совершил ни одного полета.

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статьи эксклюзив Саудовская Аравия Атлетико Мадрид
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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