Саудиты привели в футбол нового топ-спонсора – авиакомпанию без самолетов

Власти Саудовской Аравии все более и более охотно инвестируют в профессиональный футбол. После покупки «Ньюкасла» – клуба английской Премьер-лиги – и колоссальных затрат на трансферную кампанию четверки топ-клубов саудовской Про-лиги, которые произошли летом 2023 года, саудиты, похоже, собираются активно вклиниться в конкуренцию на рынке спонсоров.

По мнению многих европейских экспертов, конечная цель властей Саудовской Аравии во главе с наследным принцем 38-летним Мухаммедом ибн Салманом аль-Саудом заключается в реализации стратегии спортсвошинга – отмыва политической репутации через успехи в спорте. Для этого очень важно иметь известные и лояльные бренды, которые будут создавать иллюзию нормальности и правильного восприятия всего саудовского в странах Западной Европы.

12 марта 2023 года Мухаммед ибн Салман аль-Сауд официально объявил о старте нового проекта под названием Riyadh Air – авиакомпании, которая принадлежит Суверенному фонду Саудовской Аравии, и которая по планам должна стать крупнейшей на Ближнем Востоке по выручке.

Ожидается, что деятельность Riyadh Air приведет к росту нефтяного ВВП Саудовской Аравии на 20 миллиардов долларов, а также поспособствует созданию порядка 200 тысяч новых рабочих мест. Авиакомпания собирается осуществлять рейсы в более чем 100 различных пунктов назначения на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Европе, Северной и Южной Америке.

Однако прямо сейчас у Riyadh Air нет ни единого самолета и, как следствие, компания еще не осуществила ни одного рейса. 4 июня саудиты только презентовали свою ливрею, которая была нанесена на борт Boeing 787-9, еще не использующийся для перелетов. Всего, как ожидается, парк новой авиакомпании будет насчитывать порядка 70-80 самолетов Boeing 787-9, из которых 39 уже заказаны к производству.

