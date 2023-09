Вильярреал проведет переговоры с Раулем

Испанский «Вильярреал» сегодня проведет переговоры с Раулем Гонсалесом по поводу работы главным тренером, сообщает Фабрицио Романо.

По итогам переговоров будет принято окончательное решение по поводу назначения Рауля. «Реал», чью вторую команду сейчас тренирует Рауль, готов разрешить ему уйти, если он примет предложение «Вильярреала».

Напомним, что «Вильярреал» недавно прекратил сотрудничество с бывшим тренером «Барселоны» Кике Сетьеном.

Villarreal and Raul will discuss today in order to make final decision over managerial job. Real Madrid, open to letting him go in case Raul wants to accept 🟡🇪🇸



Discussions will follow waiting for Villarreal to decide on Quique Setién replacement. pic.twitter.com/nQvFc2iItI