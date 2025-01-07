ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Лацио подписал контракт с Марселем
Фелипе Луис перешел на правах свободного агента
Французский «Марсель» оформил первый трансфер в 2025 году, подписав защитника клуба «Аль-Иттихад» Фелипе Луиса.
Игрок присоединился к представителю Лиги 1 на правах свободного агента, контракт рассчитан до лета 2026 года. Детали трансфера пока не разглашают.
В этом сезоне Фелипе сыграл всего один поединок, большинство времени футболист провел в лазарете.
«Марсель» в турнирной таблице чемпионата Франции занимает второе место. В активе команды 33 набранных пункта.
🚨🔵⚪️ Official, exclusive story confirmed. OM sign Luiz Felipe on a free transfer from Al Ittihad, contract until June 2026.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2025
Here Luiz Felipe with president Pablo Longoria, key to make it happen with Mehdi Benatia and Roberto de Zerbi. pic.twitter.com/PAqT9uHrKf
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Богачук положительно относится к возможному возвращению легенды
Daily Mail поделился деталями личной жизни украинского футболиста «Челси»