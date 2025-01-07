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Франция
07 января 2025, 19:24 | Обновлено 07 января 2025, 19:27
273
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Лацио подписал контракт с Марселем

Фелипе Луис перешел на правах свободного агента

07 января 2025, 19:24 | Обновлено 07 января 2025, 19:27
273
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Лацио подписал контракт с Марселем
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиз Фелипе

Французский «Марсель» оформил первый трансфер в 2025 году, подписав защитника клуба «Аль-Иттихад» Фелипе Луиса.

Игрок присоединился к представителю Лиги 1 на правах свободного агента, контракт рассчитан до лета 2026 года. Детали трансфера пока не разглашают.

В этом сезоне Фелипе сыграл всего один поединок, большинство времени футболист провел в лазарете.

«Марсель» в турнирной таблице чемпионата Франции занимает второе место. В активе команды 33 набранных пункта.

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Фелипе Луис Марсель Аль-Иттихад Джидда чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) трансферы трансферы Лиги 1
Андрій Вітренко Источник: ФК Марсель
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