ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Лацио подписал контракт с Марселем

Французский «Марсель» оформил первый трансфер в 2025 году, подписав защитника клуба «Аль-Иттихад» Фелипе Луиса.

Игрок присоединился к представителю Лиги 1 на правах свободного агента, контракт рассчитан до лета 2026 года. Детали трансфера пока не разглашают.

В этом сезоне Фелипе сыграл всего один поединок, большинство времени футболист провел в лазарете.

«Марсель» в турнирной таблице чемпионата Франции занимает второе место. В активе команды 33 набранных пункта.

