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WTA
07 января 2025, 19:25 |
265
0

СВЕНТЕК: Даже говоря правду, чувствуешь, что к тебе относятся как к лгунье

Ига – про свое допинг-дело

07 января 2025, 19:25 |
265
0
СВЕНТЕК: Даже говоря правду, чувствуешь, что к тебе относятся как к лгунье
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира из Польши Ига Свентек прокомментировала свой допинг-скандал, рассказав, какие испытывала эмоции:

«Это было ужасно. Честно говоря, я не настолько люблю теннис, чтобы чувствовать себя так плохо. Я не знаю, смогла бы пройти через это второй раз. Потому что это было ужасно. Я две недели не могла выходить на корт, потому что считала, что оказалась в таком положении из-за тенниса.

Эта ситуация задела меня не столько как спортсменку, сколько как человека, потому что я считала, что все от меня отвернутся, и поначалу понятия не имела, что произошло. Я не знала источник [загрязнения], нужно было отправлять добавки на анализ и ждать результатов. Все было так сумбурно, я не знала, на сколько растянется эта история: на два года, на три месяца... Да, было очень тяжело. Не хочу еще раз через это проходить.

Ты можешь быть уверена, что не сделала ничего плохого, но остальные относятся к тебе не так. Особенно люди, которые ведут дело и хотят обнаружить... Даже говоря правду, ты чувствуешь, что к тебе относятся как к лгунье. Но таков закон. Сначала мне было трудно это принять. Но команда сразу мне сказала: не стоит ничего ждать и слишком задумываться об исходе дела, потому что от тебя ничего не зависит.

Так что мы просто старались найти источник. И я его нашла, что было не так-то просто, ведь я могла использовать и выкинуть этот мелатонин на US Open. Когда мы разобрались, мы просто шаг за шагом доказывали мою невиновность, и, к счастью, было принято довольно рациональное решение. Но никто не мог сказать, что будет именно так, поэтому сначала было очень страшно.

Я так упорно боролась за все, чего добилась в последние годы, и начала думать: что, если люди будут считать, что я этого не заслужила? Что, если они станут смотреть на меня по-другому? Не знаю, в то время я была дома, и ко мне подходили за автографами или селфи, а я думала: будет ли так через месяц?

Было тяжело, но я не могла ничего рассказывать. Поэтому я рада, что теперь все позади. Я хочу, чтобы люди знали эту историю, потому что в любом случае нелегко жить в этой системе: указывать свое местонахождение в какое-то время, просыпаться и думать, что нужно подождать 30 минут, чтобы пописать, потому что неизвестно, придет ли допинг-контроль...»

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Ига Свёнтек допинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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