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  4. Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Перед Артетой я никогда не извинюсь»
Англия
07 января 2025, 19:25 | Обновлено 07 января 2025, 19:27
804
0

Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Перед Артетой я никогда не извинюсь»

Бывший игрок «канониров» очень резко высказался о главном тренере

07 января 2025, 19:25 | Обновлено 07 января 2025, 19:27
804
0
Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Перед Артетой я никогда не извинюсь»
Getty Images/Global Images Ukraine

35-летний габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал конфликт с Микелем Артетой, который произошел, когда он был капитаном лондонского «Арсенала».

«Была одна ошибка, которая стоила мне карьеры в «Арсенале». Я должен был приехать в расположение команды вечером, но прибыл на следующий день. Я не сообщил об этом никому, потому что был занят здоровьем мамы.

Когда я приехал на тренировку, все было нормально. Все отработали, и Артета на тренировке вел себя как обычно. Но после ее завершения он меня позвал и начал кричать. Он подчеркивал, что я капитан и должен быть примером для команды, что я не имел права так поступать.

Артета сказал, что я его ударил ножом в спину. Я был очень зол, ведь тренер знал причину, по которой я уехал домой. В итоге меня сначала лишили капитанской повязки, а потом Артета просто уничтожил меня в «Арсенале».

Если я неправ, я всегда прошу прощения, но перед ним я никогда не извинюсь», – заявил Обамеянг.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг
Олександр Сільченко Источник: The Athletic
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