Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «Перед Артетой я никогда не извинюсь»
Бывший игрок «канониров» очень резко высказался о главном тренере
35-летний габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал конфликт с Микелем Артетой, который произошел, когда он был капитаном лондонского «Арсенала».
«Была одна ошибка, которая стоила мне карьеры в «Арсенале». Я должен был приехать в расположение команды вечером, но прибыл на следующий день. Я не сообщил об этом никому, потому что был занят здоровьем мамы.
Когда я приехал на тренировку, все было нормально. Все отработали, и Артета на тренировке вел себя как обычно. Но после ее завершения он меня позвал и начал кричать. Он подчеркивал, что я капитан и должен быть примером для команды, что я не имел права так поступать.
Артета сказал, что я его ударил ножом в спину. Я был очень зол, ведь тренер знал причину, по которой я уехал домой. В итоге меня сначала лишили капитанской повязки, а потом Артета просто уничтожил меня в «Арсенале».
Если я неправ, я всегда прошу прощения, но перед ним я никогда не извинюсь», – заявил Обамеянг.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Денис Попов заявил, что им не в кайф бегать без мячей
Всемирный боксерский совет (WBC) оценил работу Юрия Ткаченко