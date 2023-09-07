Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киз вышла в полуфинал Открытого чемпионата США
US Open
07 сентября 2023, 04:23 | Обновлено 07 сентября 2023, 04:31
271
0

Киз вышла в полуфинал Открытого чемпионата США

Американка переиграла Вондроушову

07 сентября 2023, 04:23 | Обновлено 07 сентября 2023, 04:31
271
0
Киз вышла в полуфинал Открытого чемпионата США
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Американская теннисистка Мэдисон Киз (№17 WTA) стала участницей 1/2 финала Открытого чемпионата США.

Во встрече четвертьфинала мэйджора в Нью-Йорке Киз за 1 час и 21 минуты переиграла девятую ракетку мира Маркету Вондроушову. Соперницы выяснили отношения в двух сетах.

US Open. 1/4 финала

Маркета Вондроушова (Чехия, 9) – Мэдисон Киз (США, 17) – 1:6, 4:6

Это была первая очная встреча Вондроушовой и Киз.

В следующем раунде US Open Киз сыграет против Арины Соболенко (№2 WTA).

По теме:
Карлос Алькарас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Маркета Вондроушова – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Федерер назвал основного претендента на победу на US Open
US Open 2023 Мэдисон Киз Маркета Вондроушова
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Серхио Рамос – красавчик. Но в его истории вряд ли будет хеппи-энд
Футбол | 06 сентября 2023, 06:47 10
Серхио Рамос – красавчик. Но в его истории вряд ли будет хеппи-энд
Серхио Рамос – красавчик. Но в его истории вряд ли будет хеппи-энд

Валерий Василенко – о возвращении Серхио в «Севилью»

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 07 сентября 2023, 00:43 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Гофф разобралась с Остапенко на пути в дебютный полуфинал US Open
Теннис | 05.09.2023, 20:22
Гофф разобралась с Остапенко на пути в дебютный полуфинал US Open
Гофф разобралась с Остапенко на пути в дебютный полуфинал US Open
Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо
Футбол | 06.09.2023, 15:10
Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо
Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо
Михаил МУДРИК: «Хотим не отобрать очки у Англии, а взять их себе»
Футбол | 06.09.2023, 21:09
Михаил МУДРИК: «Хотим не отобрать очки у Англии, а взять их себе»
Михаил МУДРИК: «Хотим не отобрать очки у Англии, а взять их себе»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Шапаренко отреагировал на трансфер Сидорчука
ФОТО. Шапаренко отреагировал на трансфер Сидорчука
06.09.2023, 09:14 4
Футбол
62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?
62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?
06.09.2023, 17:05 4
Футбол
БЕЛЛЬЮ – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Около 10 раз пересматривал повтор»
БЕЛЛЬЮ – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Около 10 раз пересматривал повтор»
06.09.2023, 13:07 1
Бокс
Сенсационный американец. Шелтон вышел в 1/2 финала US Open
Сенсационный американец. Шелтон вышел в 1/2 финала US Open
06.09.2023, 08:13 6
Теннис
ВАН ГАЛ: «Все было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»
ВАН ГАЛ: «Все было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»
05.09.2023, 12:25 13
Футбол
Мухова вышла в полуфинал US Open
Мухова вышла в полуфинал US Open
06.09.2023, 04:11 3
Теннис
Сборная Украины U-19 по футзалу вышла в полуфинал Евро-2023
Сборная Украины U-19 по футзалу вышла в полуфинал Евро-2023
06.09.2023, 15:49 4
Футзал
6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
05.09.2023, 14:50 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем