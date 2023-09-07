Киз вышла в полуфинал Открытого чемпионата США
Американка переиграла Вондроушову
Американская теннисистка Мэдисон Киз (№17 WTA) стала участницей 1/2 финала Открытого чемпионата США.
Во встрече четвертьфинала мэйджора в Нью-Йорке Киз за 1 час и 21 минуты переиграла девятую ракетку мира Маркету Вондроушову. Соперницы выяснили отношения в двух сетах.
US Open. 1/4 финала
Маркета Вондроушова (Чехия, 9) – Мэдисон Киз (США, 17) – 1:6, 4:6
Это была первая очная встреча Вондроушовой и Киз.
В следующем раунде US Open Киз сыграет против Арины Соболенко (№2 WTA).
It's all semifinal smiles from Madison Keys! pic.twitter.com/QL6bJbdP8l— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – о возвращении Серхио в «Севилью»
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина