Киз вышла в полуфинал Открытого чемпионата США

Американская теннисистка Мэдисон Киз (№17 WTA) стала участницей 1/2 финала Открытого чемпионата США.

Во встрече четвертьфинала мэйджора в Нью-Йорке Киз за 1 час и 21 минуты переиграла девятую ракетку мира Маркету Вондроушову. Соперницы выяснили отношения в двух сетах.

US Open. 1/4 финала

Маркета Вондроушова (Чехия, 9) – Мэдисон Киз (США, 17) – 1:6, 4:6

Это была первая очная встреча Вондроушовой и Киз.

В следующем раунде US Open Киз сыграет против Арины Соболенко (№2 WTA).

It's all semifinal smiles from Madison Keys! pic.twitter.com/QL6bJbdP8l