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WTA
02 октября 2024, 19:25 |
1298
0

Стали известна все участницы 1/4 финала престижного турнира в Пекине

2 октября состоялись поединки 1/8 финала в верхней части сетки

02 октября 2024, 19:25 |
1298
0
Стали известна все участницы 1/4 финала престижного турнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Завершились все матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

Первая сеяная Арина Соболенко переиграла Мэдисон Киз и далее встретится с Каролиной Муховой, которая одолела Кристину Букшу.

Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень выиграла у Аманды Анисимовой. В четвертьфинале китаянка выйдет на корт против Мирры Андреевой. «Нейтралка» обыграла Магду Линетт.

Днем ранее состоялись игры 4-го раунда в нижней части сетки тысячника, где свой матч выиграла и украинка Юлия Стародубцева.

WTA 1000 Пекин. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [18] – 6:4, 6:3
Кристина Букша – Каролина Мухова – 2:6, 0:6

Магда Линетт [31] – Мирра Андреева [17] – 1:6, 3:6
Аманда Анисимова [34] – Чжэн Циньвень [5] – 6:3, 1:6, 2:6

WTA 1000 Пекин. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Каролина Мухова
Мирра Андреева [17] – Чжэн Циньвень [5]

Нижняя часть сетки

Юлия Стародубцева [Q] – Коко Гофф [4]
Чжан Шуай – Паула Бадоса

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Каролина Мухова Юлия Стародубцева WTA Пекин Арина Соболенко Мэдисон Киз Кристина Букша Магда Линетт Мирра Андреева Аманда Анисимова Чжэн Циньвень Коко Гофф Чжан Шуай Паула Бадоса
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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