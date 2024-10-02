Стали известна все участницы 1/4 финала престижного турнира в Пекине
2 октября состоялись поединки 1/8 финала в верхней части сетки
Завершились все матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).
Первая сеяная Арина Соболенко переиграла Мэдисон Киз и далее встретится с Каролиной Муховой, которая одолела Кристину Букшу.
Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень выиграла у Аманды Анисимовой. В четвертьфинале китаянка выйдет на корт против Мирры Андреевой. «Нейтралка» обыграла Магду Линетт.
Днем ранее состоялись игры 4-го раунда в нижней части сетки тысячника, где свой матч выиграла и украинка Юлия Стародубцева.
WTA 1000 Пекин. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [18] – 6:4, 6:3
Кристина Букша – Каролина Мухова – 2:6, 0:6
Магда Линетт [31] – Мирра Андреева [17] – 1:6, 3:6
Аманда Анисимова [34] – Чжэн Циньвень [5] – 6:3, 1:6, 2:6
WTA 1000 Пекин. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] –
Мирра Андреева [17] – Чжэн Циньвень [5]
Нижняя часть сетки
Юлия Стародубцева [Q] – Коко Гофф [4]
Чжан Шуай – Паула Бадоса
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