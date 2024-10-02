Стали известна все участницы 1/4 финала престижного турнира в Пекине

Завершились все матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

Первая сеяная Арина Соболенко переиграла Мэдисон Киз и далее встретится с Каролиной Муховой, которая одолела Кристину Букшу.

Олимпийская чемпионка Чжэн Циньвень выиграла у Аманды Анисимовой. В четвертьфинале китаянка выйдет на корт против Мирры Андреевой. «Нейтралка» обыграла Магду Линетт.

Днем ранее состоялись игры 4-го раунда в нижней части сетки тысячника, где свой матч выиграла и украинка Юлия Стародубцева.

WTA 1000 Пекин. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [18] – 6:4, 6:3

Кристина Букша – Каролина Мухова – 2:6, 0:6

Магда Линетт [31] – Мирра Андреева [17] – 1:6, 3:6

Аманда Анисимова [34] – Чжэн Циньвень [5] – 6:3, 1:6, 2:6

WTA 1000 Пекин. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Каролина Мухова

Мирра Андреева [17] – Чжэн Циньвень [5]

Нижняя часть сетки

Юлия Стародубцева [Q] – Коко Гофф [4]

Чжан Шуай – Паула Бадоса