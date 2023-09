ВИДЕО. Рамос расплакался на презентации в Севилье

Позавчера «Севилья» официально сообщила о подписании контракта со звездным экс-защитником сборной Испании Серхио Рамосом. Сегодня на домашнем стадионе клуба «Рамон Санчес Писхуан» в присутствии десятков тысяч болельщиков испанский клуб провел официальную презентацию 37-летнего ветерана.

Во время презентации на стадионе Серхио Рамос не смог сдержать слез.

Напомним, Серхио Рамос является воспитанником «Севильи». Именно в этом клубе он дебютировал в профессиональном футболе, а в 2005 году в 19-летнем возрасте перешел в мадридский «Реал».

Sergio Ramos, in tears in front of Sevilla fans — back home 🏡🔴⚪️



🎥 @relevo @alonsoriveror pic.twitter.com/Cer1LLhnke