ВИДЕО. Рамос расплакался на презентации в Севилье
Ветеран рад вернуться в родной клуб
Позавчера «Севилья» официально сообщила о подписании контракта со звездным экс-защитником сборной Испании Серхио Рамосом. Сегодня на домашнем стадионе клуба «Рамон Санчес Писхуан» в присутствии десятков тысяч болельщиков испанский клуб провел официальную презентацию 37-летнего ветерана.
Во время презентации на стадионе Серхио Рамос не смог сдержать слез.
Напомним, Серхио Рамос является воспитанником «Севильи». Именно в этом клубе он дебютировал в профессиональном футболе, а в 2005 году в 19-летнем возрасте перешел в мадридский «Реал».
Sergio Ramos es UNO DE NOI pic.twitter.com/GvZqhje5ia— Sevilla FC (@todosevillacf) September 6, 2023
Sergio Ramos, in tears in front of Sevilla fans — back home 🏡🔴⚪️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2023
🎥 @relevo @alonsoriveror pic.twitter.com/Cer1LLhnke
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