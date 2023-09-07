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  4. ВИДЕО. Рамос расплакался на презентации в Севилье
Испания
07 сентября 2023, 00:06 |
212
0

ВИДЕО. Рамос расплакался на презентации в Севилье

Ветеран рад вернуться в родной клуб

07 сентября 2023, 00:06 |
212
0
ВИДЕО. Рамос расплакался на презентации в Севилье
ФК Севилья. Серхио Рамос

Позавчера «Севилья» официально сообщила о подписании контракта со звездным экс-защитником сборной Испании Серхио Рамосом. Сегодня на домашнем стадионе клуба «Рамон Санчес Писхуан» в присутствии десятков тысяч болельщиков испанский клуб провел официальную презентацию 37-летнего ветерана.

Во время презентации на стадионе Серхио Рамос не смог сдержать слез.

Напомним, Серхио Рамос является воспитанником «Севильи». Именно в этом клубе он дебютировал в профессиональном футболе, а в 2005 году в 19-летнем возрасте перешел в мадридский «Реал».

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Источник Sport.ua
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