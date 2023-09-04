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Испания
04 сентября 2023, 18:49 | Обновлено 04 сентября 2023, 18:51
707
1

ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Рамос вернулся в Севилью

Защитник снова будет играть за Севилью

04 сентября 2023, 18:49 | Обновлено 04 сентября 2023, 18:51
707
1
ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Рамос вернулся в Севилью
ФК Севилья

Клуб Ла Лиги «Севилья» объявил о возвращении в команду легендарного испанского защитника Серхио Рамоса, который подписал контракт на один сезон.

37-летний игрок как раз из «Севильи» в 2005 году перешел в «Реал», где отыграл 16 сезонов. После мадридской команды Рамос два сезона выступал за ПСЖ и летом стал свободным агентом.

В составе сборной Испании Серхио отыграл 180 матчей.

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Источник ФК Севилья
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OKs100
А мог бы поиграть у саудитов за 100 миллионов в год...
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