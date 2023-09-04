ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Рамос вернулся в Севилью

Клуб Ла Лиги «Севилья» объявил о возвращении в команду легендарного испанского защитника Серхио Рамоса, который подписал контракт на один сезон.

37-летний игрок как раз из «Севильи» в 2005 году перешел в «Реал», где отыграл 16 сезонов. После мадридской команды Рамос два сезона выступал за ПСЖ и летом стал свободным агентом.

В составе сборной Испании Серхио отыграл 180 матчей.