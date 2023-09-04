Испания04 сентября 2023, 18:49 | Обновлено 04 сентября 2023, 18:51
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ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Рамос вернулся в Севилью
Защитник снова будет играть за Севилью
04 сентября 2023, 18:49 | Обновлено 04 сентября 2023, 18:51
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Клуб Ла Лиги «Севилья» объявил о возвращении в команду легендарного испанского защитника Серхио Рамоса, который подписал контракт на один сезон.
37-летний игрок как раз из «Севильи» в 2005 году перешел в «Реал», где отыграл 16 сезонов. После мадридской команды Рамос два сезона выступал за ПСЖ и летом стал свободным агентом.
В составе сборной Испании Серхио отыграл 180 матчей.
🖊️ @SergioRamos regresa 18 años después al #SevillaFC. ⚽️4⃣— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 4, 2023
¡Bienvenido, Sergio!#WeareSevilla #NuncaTeRindas
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