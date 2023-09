Сын бывшего хавбека Реала подписал контракт с Аяксом

Сын бывшего полузащитника испанского «Реала» и английского «Тоттенхэма» Рафаэля ван дер Варта подписал контракт с нидерландским «Аяксом», сообщает Фабрицио Романо.

Контракт Дамиана ван дер Варта с клубом из Амстердама рассчитан до июня 2024 года. В «Аяксе» Ван дер Варт-младший будет выступать за команду U-18.

Ранее Дамиан ван дер Варт выступал за юниорские команды немецкой «Виктории» из Гамбурга и датского «Эсбьерга», в первой команде которого его отец завершил карьеру футболиста и начвал карьеру тренера.

