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Нидерланды
06 сентября 2023, 20:48 | Обновлено 06 сентября 2023, 20:55
747
0

Сын бывшего хавбека Реала подписал контракт с Аяксом

Дамиан Ван дер Варт будет выступать за молодежную команду «Аякса»

06 сентября 2023, 20:48 | Обновлено 06 сентября 2023, 20:55
747
0
Сын бывшего хавбека Реала подписал контракт с Аяксом
Twitter (Фабрицио Романо). Дамиан и Рафаэль ван дер Варты

Сын бывшего полузащитника испанского «Реала» и английского «Тоттенхэма» Рафаэля ван дер Варта подписал контракт с нидерландским «Аяксом», сообщает Фабрицио Романо.

Контракт Дамиана ван дер Варта с клубом из Амстердама рассчитан до июня 2024 года. В «Аяксе» Ван дер Варт-младший будет выступать за команду U-18.

Ранее Дамиан ван дер Варт выступал за юниорские команды немецкой «Виктории» из Гамбурга и датского «Эсбьерга», в первой команде которого его отец завершил карьеру футболиста и начвал карьеру тренера.

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Аякс Рафаэль ван дер Варт Дамиан ван дер Варт трансферы чемпионат Нидерландов по футболу Реал Мадрид Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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