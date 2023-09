Бывший защитник Боруссии Дортмунд присоединился к Дженоа

Итальянская «Дженоа» подписала 19-летнего центрального защитника Фаруку Сиссе, сообщает Фабрицио Романо.

Ранее молодой ивуариец с немецким гражданством выступал за молодежные команды немецкой «Боруссии» Дортмунд, однако в конце июня его контракт с немецким клубом истек и он стал свободным агентом.

Всего за молодежные и юниорские команды «Боруссии» Дортмунд Фаруку Сиссе сыграл 87 матчей, в которых сделал четыре результативные передачи. Также защитник сыграл в общей сложности пять матчей за различные юниорские сборные Германии.

