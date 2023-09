Бывшим форвардом Тоттенхэма интересуются в Саудовской Аравии

Бывшим форвардом «Тоттенхэма» Стивеном Бергвейном, который выступает за нидерландский «Аякс», интересовались клубы из Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо.

Нынешним летом достичь соглашения по поводу перехода 25-летнего Бергвейна не удалось, однако, вероятно, попытки саудовских клубов приобрести нидерландца продолжатся следующим летом.

В нынешнем сезоне в составе «Аякса» Стивен Бергвейн сыграл четыре матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне он сыграл 49 матчей, в которых забил 17 голов и сделал восемь результативных передач.

Steven Bergwijn has been one of the names in the list of Saudi clubs this summer, conversations took place but no chance to get green light ⚪️🔴🇸🇦



There were contacts even this week — Bergwijn, likely to remain target also for 2024. pic.twitter.com/ZiWPIICNrV