Бывшим форвардом Тоттенхэма интересуются в Саудовской Аравии

Бывшим форвардом «Тоттенхэма» Стивеном Бергвейном, который выступает за нидерландский «Аякс», интересовались клубы из Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо.

Нынешним летом достичь соглашения по поводу перехода 25-летнего Бергвейна не удалось, однако, вероятно, попытки саудовских клубов приобрести нидерландца продолжатся следующим летом.

В нынешнем сезоне в составе «Аякса» Стивен Бергвейн сыграл четыре матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне он сыграл 49 матчей, в которых забил 17 голов и сделал восемь результативных передач.