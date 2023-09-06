Бывшим форвардом Тоттенхэма интересуются в Саудовской Аравии
Переговоры о трансфере Стивена Бергвейна могут возобновиться следующим летом
Бывшим форвардом «Тоттенхэма» Стивеном Бергвейном, который выступает за нидерландский «Аякс», интересовались клубы из Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо.
Нынешним летом достичь соглашения по поводу перехода 25-летнего Бергвейна не удалось, однако, вероятно, попытки саудовских клубов приобрести нидерландца продолжатся следующим летом.
В нынешнем сезоне в составе «Аякса» Стивен Бергвейн сыграл четыре матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне он сыграл 49 матчей, в которых забил 17 голов и сделал восемь результативных передач.
Steven Bergwijn has been one of the names in the list of Saudi clubs this summer, conversations took place but no chance to get green light ⚪️🔴🇸🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2023
There were contacts even this week — Bergwijn, likely to remain target also for 2024. pic.twitter.com/ZiWPIICNrV
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