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Нидерланды
06 сентября 2023, 05:50 | Обновлено 06 сентября 2023, 05:52
209
0

Бывшим форвардом Тоттенхэма интересуются в Саудовской Аравии

Переговоры о трансфере Стивена Бергвейна могут возобновиться следующим летом

06 сентября 2023, 05:50 | Обновлено 06 сентября 2023, 05:52
209
0
Бывшим форвардом Тоттенхэма интересуются в Саудовской Аравии
Twitter (Фабриціо Романо). Стивен Бергвейн

Бывшим форвардом «Тоттенхэма» Стивеном Бергвейном, который выступает за нидерландский «Аякс», интересовались клубы из Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо.

Нынешним летом достичь соглашения по поводу перехода 25-летнего Бергвейна не удалось, однако, вероятно, попытки саудовских клубов приобрести нидерландца продолжатся следующим летом.

В нынешнем сезоне в составе «Аякса» Стивен Бергвейн сыграл четыре матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне он сыграл 49 матчей, в которых забил 17 голов и сделал восемь результативных передач.

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Источник Фабрицио Романо
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