Спортдиректор Ромы: «У нас ушло 4-5 дней на то, чтобы уговорить Лукаку»

Спортивный директор римской «Ромы» Тьягу Пинту рассказал о трансферах Ромелу Лукаку, Леандро Паредеса и Ренату Санчеша:

«Подписание Лукаку было невозможным для нас в июне-июле. Никаких шансов. Моуриньо был самым важным в этих переговорах. У нас ушло 4-5 дней, чтобы убедить Лукаку – после этого владелец «Ромы» вступил в переговоры с «Челси».

Было сложно договориться о трансфере Леандро Паредеса. В конце мы сошлись на сумме трансфера в 2.5 миллиона евро и 2 миллионах евро бонусами. Паредес должен отыграть в стартовом составе 80 матчей за «Рому», чтобы «ПСЖ» получил эти 2 миллиона.

Я одержим Ренату Санчешем. Я буду ответственным за этот переход. В любом случае, я доверяю ему. В нашем соглашении с «ПСЖ» прописан обязательный пункт выкупа, если Ренату сыграет определенное количество матчей«.

AS Roma director Pinto: “Lukaku deal was impossible for us in June/July. No way”. 🟡🔴🇧🇪



“Mourinho has been crucial to make it happen, it took 4-5 days to convince Lukaku — then our owners Frienkdin entered talks with #CFC and literally ‘unlocked’ the negotiation”. 🔵🤝🏻 pic.twitter.com/LiiSxlDbvT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2023

AS Roma director Pinto: “It was hard to negotiate with Luis Campos for Leandro Paredes! At the end we agreed on €2.5m deal plus €2m difficult add-ons”. 🇦🇷🤝🏻



“Paredes has to start 80 games with us in order for PSG to receive €2m extra in the future”. pic.twitter.com/LSSWbxveKG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2023