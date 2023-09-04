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  4. Романо: Танги Ндомбеле – игрок Галатасарая
Турция
04 сентября 2023, 17:29 |
125
0

Романо: Танги Ндомбеле – игрок Галатасарая

Турецкий клуб арендует игрока «Тоттенхэма»

04 сентября 2023, 17:29 |
125
0
Романо: Танги Ндомбеле – игрок Галатасарая
Getty Images/Global Images Ukraine. Танги Ндомбеле

Центральный полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле вскоре перейдет в турецкий «Галатасарай», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переход состоится на правах годичной аренды с правом выкупа. Контракт 26-летнего француза со «шпорами» истекает летом 2025 года.

Последний официальный матч по «Тоттенхэм» Танги Ндомбеле сыграл еще в январе 2022 года. После этого была полугодичная аренда в «Лион», а сезон 2022/23 француз полностью провел в «Наполи». За итальянскую команду Танги отыграл 40 матчей, забил 2 гола, отдал 1 ассист и выиграл чемпионат Италии.

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Танги Ндомбеле Галатасарай Тоттенхэм трансферы АПЛ трансферы чемпионат Турции по футболу аренда игрока Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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