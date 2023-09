Романо: Танги Ндомбеле – игрок Галатасарая

Центральный полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле вскоре перейдет в турецкий «Галатасарай», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Переход состоится на правах годичной аренды с правом выкупа. Контракт 26-летнего француза со «шпорами» истекает летом 2025 года.

Последний официальный матч по «Тоттенхэм» Танги Ндомбеле сыграл еще в январе 2022 года. После этого была полугодичная аренда в «Лион», а сезон 2022/23 француз полностью провел в «Наполи». За итальянскую команду Танги отыграл 40 матчей, забил 2 гола, отдал 1 ассист и выиграл чемпионат Италии.

Tanguy Ndombele to Galatasaray, here we go! Agreement with Tottenham in place over loan deal 🟡🔴🇹🇷



Ndombele has already completed first part of medical tests and he’ll fly to Istanbul later today.



Buy option clause also included. pic.twitter.com/NjC1jO1KhE