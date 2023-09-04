Романо: Танги Ндомбеле – игрок Галатасарая
Турецкий клуб арендует игрока «Тоттенхэма»
Центральный полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле вскоре перейдет в турецкий «Галатасарай», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Переход состоится на правах годичной аренды с правом выкупа. Контракт 26-летнего француза со «шпорами» истекает летом 2025 года.
Последний официальный матч по «Тоттенхэм» Танги Ндомбеле сыграл еще в январе 2022 года. После этого была полугодичная аренда в «Лион», а сезон 2022/23 француз полностью провел в «Наполи». За итальянскую команду Танги отыграл 40 матчей, забил 2 гола, отдал 1 ассист и выиграл чемпионат Италии.
Tanguy Ndombele to Galatasaray, here we go! Agreement with Tottenham in place over loan deal 🟡🔴🇹🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2023
Ndombele has already completed first part of medical tests and he’ll fly to Istanbul later today.
Buy option clause also included. pic.twitter.com/NjC1jO1KhE
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