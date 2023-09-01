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  4. Барселона арендовала Жоау Феликса
Испания
01 сентября 2023, 21:49 |
1140
0

Барселона арендовала Жоау Феликса

Форвард Атлетико переезжает в столицу Каталонии

01 сентября 2023, 21:49 |
1140
0
Барселона арендовала Жоау Феликса
Marca. Жоау Феликс

Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Феликс продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Фабрицио Романо.

Каталонский клуб арендовал 23-летнего Феликса. Условия аренды не включают в себя возможность выкупа португальского форварда. Сейчас «Барселона» ждет, когда будут подписаны необходимые документы.

В нынешнем сезоне в составе «Атлетико» Жоау Феликс не играл. Прошлый сезон португалец провел в аренде в английском «Челси», за который сыграл 20 матчей и забил четыре гола.

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Барселона Жоау Феликс Атлетико Мадрид трансферы Ла Лиги аренда игрока трансферы Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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