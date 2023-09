Барселона арендовала Жоау Феликса

Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Феликс продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Фабрицио Романо.

Каталонский клуб арендовал 23-летнего Феликса. Условия аренды не включают в себя возможность выкупа португальского форварда. Сейчас «Барселона» ждет, когда будут подписаны необходимые документы.

В нынешнем сезоне в составе «Атлетико» Жоау Феликс не играл. Прошлый сезон португалец провел в аренде в английском «Челси», за который сыграл 20 матчей и забил четыре гола.

BREAKING: João Félix to Barcelona, here we go! Verbal agreement reached with Atlético on loan deal, NO buy option clause will be included 🚨🔵🔴 #FCB



Barça waiting to sign documents then sealed.



July 18, exclusive interview: “I want to join Barça, it’s my dream”. Now reality. pic.twitter.com/9iP5MKb3ej