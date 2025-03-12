Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Атлетико Мадрид – Реал Мадрид
Лига чемпионов
12 марта 2025, 07:23 | Обновлено 12 марта 2025, 07:30
23
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Атлетико Мадрид – Реал Мадрид

12 марта в 22:00 состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

12 марта 2025, 07:23 | Обновлено 12 марта 2025, 07:30
23
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Атлетико Мадрид – Реал Мадрид

12 марта в 22:00 в Мадриде пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Атлетико» и «Реал» проведут мадридское дерби на арене «Метрополитано»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Неделей ранее на домашней арене «Сантьяго Бернабеу» «Реал» получил гандикап в один мяч (2:1).

В четвертьфинале победитель пары практически наверняка выйдет на «Арсенал», который разгромил ПСВ Эйндховен в первой игре (7:1).

Украинский голкипер Андрей Лунин выступает за галактикос, однако много времени проводит в резерве.

В предыдущем раунде, 1/16 финала, «Реал» нанес два болезненных поражения английскому «Манчестер Сити» (3:2, 3:1).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Атлетико Мадрид – Реал Мадрид

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Астон Вилла – Брюгге. Прогноз и анонс на матч
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – ПСВ. Прогноз и анонс на матч
Атлетико Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Атлетико - Реал Мадрид где смотреть
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
Футбол | 11 марта 2025, 17:56 17
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле

Владислав Ванат схватил Матвея Пономаренко за футболку

5:0. Бавария разбила Байер на пути в 1/4 финала ЛЧ, выиграв и ответный матч
Футбол | 11 марта 2025, 23:52 3
5:0. Бавария разбила Байер на пути в 1/4 финала ЛЧ, выиграв и ответный матч
5:0. Бавария разбила Байер на пути в 1/4 финала ЛЧ, выиграв и ответный матч

Мюнхенцы победили со счетом 2:0 во второй игре, забили Гарри Кейн и Альфонсо Дэвис

Дансоко и Данфака. Житомирское Полесье усилилось двумя сенегальцами
Футбол | 12.03.2025, 06:09
Дансоко и Данфака. Житомирское Полесье усилилось двумя сенегальцами
Дансоко и Данфака. Житомирское Полесье усилилось двумя сенегальцами
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
Футбол | 11.03.2025, 07:48
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
Шовковский раскритиковал игроков Динамо после неудачного матча УПЛ
Футбол | 11.03.2025, 18:10
Шовковский раскритиковал игроков Динамо после неудачного матча УПЛ
Шовковский раскритиковал игроков Динамо после неудачного матча УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
ЛУНИН: «Слава Богу, что он с нами, а не с другими командами»
10.03.2025, 04:02
Футбол
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
Александр УСИК: «У него нет никакой силы»
10.03.2025, 02:10 2
Бокс
Неймар дал важное обещание Барселоне
Неймар дал важное обещание Барселоне
10.03.2025, 01:37
Футбол
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
10.03.2025, 09:57 8
Футбол
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
11.03.2025, 00:38 2
Бокс
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
Свитолина переиграла 14-ю ракетку мира на большом турнире в Индиан-Уэллс
10.03.2025, 01:36 12
Теннис
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Я его очень легко смогу победить и в 48 лет»
11.03.2025, 08:58 2
Бокс
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
10.03.2025, 08:24 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем