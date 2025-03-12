Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Атлетико Мадрид – Реал Мадрид
12 марта в 22:00 состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
12 марта в 22:00 в Мадриде пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Атлетико» и «Реал» проведут мадридское дерби на арене «Метрополитано»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Неделей ранее на домашней арене «Сантьяго Бернабеу» «Реал» получил гандикап в один мяч (2:1).
В четвертьфинале победитель пары практически наверняка выйдет на «Арсенал», который разгромил ПСВ Эйндховен в первой игре (7:1).
Украинский голкипер Андрей Лунин выступает за галактикос, однако много времени проводит в резерве.
В предыдущем раунде, 1/16 финала, «Реал» нанес два болезненных поражения английскому «Манчестер Сити» (3:2, 3:1).
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Атлетико Мадрид – Реал Мадрид
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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