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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Леонардо Бонуччи – игрок Унион Берлин
Германия
01 сентября 2023, 12:50 |
568
0

ОФИЦИАЛЬНО. Леонардо Бонуччи – игрок Унион Берлин

Опытный защитник перебрался в Германию

01 сентября 2023, 12:50 |
568
0
ОФИЦИАЛЬНО. Леонардо Бонуччи – игрок Унион Берлин
Унион Берлин. Леонардо Бонуччи

Клуб немецкой Бундеслиги «Унион» Берлин объявил о подписании контракта с известным итальянским защитником Леонардо Бонуччи, который покинул состав «Ювентуса».

36-летний футболист провел в туринской команде 502 матча.

«Унион» после успешного минувшего сезона получил право сыграть в группе Лиги чемпионов, где соперниками команды будут «Реал», «Наполи» и «Брага».

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Унион Берлин трансферы Бундеслиги трансферы Леонардо Бонуччи
Источник Sport.ua
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