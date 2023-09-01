ОФИЦИАЛЬНО. Леонардо Бонуччи – игрок Унион Берлин
Опытный защитник перебрался в Германию
Клуб немецкой Бундеслиги «Унион» Берлин объявил о подписании контракта с известным итальянским защитником Леонардо Бонуччи, который покинул состав «Ювентуса».
36-летний футболист провел в туринской команде 502 матча.
«Унион» после успешного минувшего сезона получил право сыграть в группе Лиги чемпионов, где соперниками команды будут «Реал», «Наполи» и «Брага».
Remember this, Unioner.— 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) September 1, 2023
There are few people on earth who understand the art of defending better than this man.
It is a great honour and a privilege to have him here.
Eisern!!! pic.twitter.com/NBGBPtblge
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