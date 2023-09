ОФИЦИАЛЬНО. Леонардо Бонуччи – игрок Унион Берлин

Клуб немецкой Бундеслиги «Унион» Берлин объявил о подписании контракта с известным итальянским защитником Леонардо Бонуччи, который покинул состав «Ювентуса».

36-летний футболист провел в туринской команде 502 матча.

«Унион» после успешного минувшего сезона получил право сыграть в группе Лиги чемпионов, где соперниками команды будут «Реал», «Наполи» и «Брага».

Remember this, Unioner.

There are few people on earth who understand the art of defending better than this man.

It is a great honour and a privilege to have him here.

Eisern!!! pic.twitter.com/NBGBPtblge