Кристал Пэлас подписал вратаря Манчестер Юнайтед
Дин Хендерсон переходит в Кристал Пэлас
Лондонский «Кристал Пэлас» близок к завершению трансфера вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона, сообщает Фабрицио Романо.
Сумма трансфера 26-летнего Хендерсона составит 15 миллионов фунтов стерлингов и еще 5 миллионов в качестве бонусов. В ближайшее время англичанин будет представлен, как футболист «Кристал Пэласа».
В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон не играл, а прошлый сезон провел на правах аренды в «Ноттингем Форест», за который сыграл 20 матчей, пропустил 33 гола и в шести встречах не пропускал.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» работает над трансфером вратаря «Фенербахче» Алтая Байындыра.
Dean Henderson will be unveiled as new Crystal Palace goalkeeper. 🔴🔵 #CPFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2023
£15m plus £5m add-ons package. pic.twitter.com/wZqpSxJj9K
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