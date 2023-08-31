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  4. Кристал Пэлас подписал вратаря Манчестер Юнайтед
Англия
31 августа 2023, 14:06 |
420
0

Кристал Пэлас подписал вратаря Манчестер Юнайтед

Дин Хендерсон переходит в Кристал Пэлас

31 августа 2023, 14:06 |
420
0
Кристал Пэлас подписал вратаря Манчестер Юнайтед
Twitter (Фабрицио Романо). Дин Хендерсон

Лондонский «Кристал Пэлас» близок к завершению трансфера вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона, сообщает Фабрицио Романо.

Сумма трансфера 26-летнего Хендерсона составит 15 миллионов фунтов стерлингов и еще 5 миллионов в качестве бонусов. В ближайшее время англичанин будет представлен, как футболист «Кристал Пэласа».

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон не играл, а прошлый сезон провел на правах аренды в «Ноттингем Форест», за который сыграл 20 матчей, пропустил 33 гола и в шести встречах не пропускал.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» работает над трансфером вратаря «Фенербахче» Алтая Байындыра.

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трансферы Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Sport.ua
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