Кристал Пэлас подписал вратаря Манчестер Юнайтед

Лондонский «Кристал Пэлас» близок к завершению трансфера вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона, сообщает Фабрицио Романо.

Сумма трансфера 26-летнего Хендерсона составит 15 миллионов фунтов стерлингов и еще 5 миллионов в качестве бонусов. В ближайшее время англичанин будет представлен, как футболист «Кристал Пэласа».

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон не играл, а прошлый сезон провел на правах аренды в «Ноттингем Форест», за который сыграл 20 матчей, пропустил 33 гола и в шести встречах не пропускал.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» работает над трансфером вратаря «Фенербахче» Алтая Байындыра.

