Англия29 августа 2023, 17:55 | Обновлено 29 августа 2023, 17:56
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Манчестер Юнайтед близок к трансферу вратаря Фенербахче
Алтай Байындыр уже в Англии
29 августа 2023, 17:55 | Обновлено 29 августа 2023, 17:56
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Английский «Манчестер Юнайтед» близок к завершению трансфера вратаря турецкого «Фенербахче» Алтая Байындыра, сообщает Фабрицио Романо.
Сумма трансфера 25-летнего турка составляет 7 миллионов евро, клубы согласовывают последние детали сделки. Сам Алтай с пятницы находится в Великобритании.
В нынешнем сезоне в составе «Фенербахче» Алтай Байындыр сыграл четыре матча, из которых два — без пропущенных мячей, а в остальных пропустил два гола.
🔴⏳🇹🇷 #MUFC https://t.co/qTwcnSqLtI— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023
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