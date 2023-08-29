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Англия
29 августа 2023, 17:55 | Обновлено 29 августа 2023, 17:56
308
0

Манчестер Юнайтед близок к трансферу вратаря Фенербахче

Алтай Байындыр уже в Англии

29 августа 2023, 17:55 | Обновлено 29 августа 2023, 17:56
308
0
Манчестер Юнайтед близок к трансферу вратаря Фенербахче
Twitter (Фабрицио Романо). Алтай Байындыр

Английский «Манчестер Юнайтед» близок к завершению трансфера вратаря турецкого «Фенербахче» Алтая Байындыра, сообщает Фабрицио Романо.

Сумма трансфера 25-летнего турка составляет 7 миллионов евро, клубы согласовывают последние детали сделки. Сам Алтай с пятницы находится в Великобритании.

В нынешнем сезоне в составе «Фенербахче» Алтай Байындыр сыграл четыре матча, из которых два — без пропущенных мячей, а в остальных пропустил два гола.

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трансферы Алтай Байындыр Манчестер Юнайтед Фенербахче трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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