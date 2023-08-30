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  4. Рафинья заменит Винисиуса в сборной Бразилии
Бразилия
30 августа 2023, 13:58 |
189
0

Рафинья заменит Винисиуса в сборной Бразилии

Бразильцы нашли замену своей звезда на ближайшие матчи

30 августа 2023, 13:58 |
189
0
Рафинья заменит Винисиуса в сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

26-летний вингер Рафинья вызван в национальную сборную Бразилии. Нападающий «Барселоны» заменит в национальной команде травмированную звезду «Реала» Винисиуса Жуниора.

Винисиус получило мышечную травму в матче третьего тура Чемпионата Испании против «Сельты» в пятницу (1:0) и был заменен на 18-й минуте. Позже стало известно что игрок будет не доступен до 6 недель.

В стартовых турах отбора ЧМ-2026 Бразилия сыграет с национальными сборными Боливии и Перу, матчи запланированы на 8 и 12 сентября.

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сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Барселона Винисиус Жуниор Рафинья Диас Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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