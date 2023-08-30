Рафинья заменит Винисиуса в сборной Бразилии

26-летний вингер Рафинья вызван в национальную сборную Бразилии. Нападающий «Барселоны» заменит в национальной команде травмированную звезду «Реала» Винисиуса Жуниора.

Винисиус получило мышечную травму в матче третьего тура Чемпионата Испании против «Сельты» в пятницу (1:0) и был заменен на 18-й минуте. Позже стало известно что игрок будет не доступен до 6 недель.

В стартовых турах отбора ЧМ-2026 Бразилия сыграет с национальными сборными Боливии и Перу, матчи запланированы на 8 и 12 сентября.