Винисиус Жуниор получил травму и выбыл на 4-6 недель
Вингер «Реала» пропустит начало группового этапа ЛЧ
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получил серьезную травму в поединке с «Сельтой» (1:0).
На 18-й минуте 23-летнюю звезду заменили из-за повреждения, как оказалось позже – это была травма двуглавой мышцы бедра. Сроки обновления от такой травмы варьируются от 4 до 6 недель. Из-за этого повреждение бразилец, скорее всего, пропустит мадридское дерби 24 сентября.
В этом сезоне Винисиус провел 3 матча за «Реал», забив в них 1 гол. После ухода Бензема мадридцы играют по новой схеме, где Винисиус больше не левый вингер, а центральный нападающий в паре с Родриго.
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