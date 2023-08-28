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Испания
28 августа 2023, 21:03 | Обновлено 28 августа 2023, 21:53
310
0

Винисиус Жуниор получил травму и выбыл на 4-6 недель

Вингер «Реала» пропустит начало группового этапа ЛЧ

28 августа 2023, 21:03 | Обновлено 28 августа 2023, 21:53
310
0
Винисиус Жуниор получил травму и выбыл на 4-6 недель
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получил серьезную травму в поединке с «Сельтой» (1:0).

На 18-й минуте 23-летнюю звезду заменили из-за повреждения, как оказалось позже – это была травма двуглавой мышцы бедра. Сроки обновления от такой травмы варьируются от 4 до 6 недель. Из-за этого повреждение бразилец, скорее всего, пропустит мадридское дерби 24 сентября.

В этом сезоне Винисиус провел 3 матча за «Реал», забив в них 1 гол. После ухода Бензема мадридцы играют по новой схеме, где Винисиус больше не левый вингер, а центральный нападающий в паре с Родриго.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид травма бедра Ла Лига чемпионат Испании по футболу Сельта - Реал травма
Источник ФК Реал Мадрид
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