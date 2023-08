Попытка номер 2: Манчестер Сити увеличил предложение по Нунесу

«Манчестер Сити» настаивает на трансфере полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса, сообщает Фабрицио Романо.

Отмечается, что «горожане» увеличили свое предложение с 50 миллионов евро до 60 миллионов. Переговоры находятся на финальных стадиях, «Сити» уверен в трансфере.

В то же время Дэвид Орнштейн из The Athletic сообщает, что Матеус Нунес сегодня пропустил тренировку «Вулверхэмптона», ведь он очень хочет перейти в манчестерский гранд и уже сказал об этом руководству. Если трансфер в «Ман Сити» не состоится, то 25-летний игрок сборной Португалии будет наказан, а затем реинтегрирован в команду.

